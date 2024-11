La gardienne du Bayern atteinte d’un cancer à seulement 23 ans

Le crabe fait encore des siennes.

Mala Grohs et le Bayern Munich ont annoncé une triste nouvelle ce samedi. La gardienne de 23 ans souffre en effet d’une tumeur maligne, comme elle le révèle dans une vidéo publiée par le club bavarois. « La maladie est un défi que je n’aurais jamais pensé devoir relever un jour. Mais je suis sûre qu’avec l’aide que je reçois maintenant de tous les côtés, j’y arriverai et que je me rétablirai complètement, affirme celle qui devra être éloignée des terrains le temps de son traitement. Je suis entre de bonnes mains avec les femmes médecins ici à Munich et je peux absolument compter sur le soutien de mon équipe et du club. » Un soutien déjà manifesté par le prolongement de son contrat d’une saison, soit désormais jusqu’en juin 2026.

Mala wollte sich persönlich an euch wenden. 🙏 Wir sind immer an deiner Seite, Mala! ❤️‍🩹⁰ Mala Grohs fehlt auf unbestimmte Zeit: https://t.co/O7M2Be1E0j pic.twitter.com/myRYTUZtef — FC Bayern Frauen (@FCBfrauen) November 16, 2024

On lui souhaite de retrouver les terrains bien avant cette date.

