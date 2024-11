Le FC Sankt Pauli explique sa décision de quitter le réseau social X

Prends ça, Elon Musk.

Club proclamé antifasciste basé à Hambourg, le FC Sankt Pauli a pris une décision radicale ce jeudi. Sur son compte X, l’écurie allemande indique via un communiqué partagé sur ses réseaux sociaux qu’elle s’apprête justement à quitter X en expliquant les raisons. « Le propriétaire de X, Elon Musk, a fait d’un espace de débat un amplificateur de haine qui peut également influencer la campagne électorale du Bundestag (les élections législatives allemandes) », peut-on notamment y lire. Sur X, le club comptait 250 000 followers.

https://twitter.com/fcstpauli/status/1856995507580645575

« Le racisme et les théories du complot peuvent s’y répandre sans contrôle, voire de manière curative. Les insultes et les menaces sont rarement sanctionnées et sont vendues comme une liberté d’expression », poursuit le club qui assure « avoir déjà réduit son utilisation du réseau social et en affichant de plus en plus de déclarations politiques en faveur de la diversité et de l’inclusion pour s’opposer à la haine. » Pour finir, le FC Sankt Pauli appelle ses followers à faire de même et à quitter X pour passer sur la plateforme BlueSky, un réseau basé sur le même principe que X, Musk en moins.

Et si on relançait surtout les Skyblogs ?

Une femme agressée à Lyon à cause d’une casquette du Sankt Pauli