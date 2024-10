« Nous ne sommes pas une troupe de fête foraine », le coach de Sankt-Pauli justifie les déplacements en avion

Les déplacements en char à voile ont enfin été détrônés.

Le sujet de l’écologie revient de plus en plus souvent dans les conférences de presse et Alexander Blessin, le coach de Sankt-Pauli, en a fait les frais lundi. L’ancien entraîneur de l’Union saint-gilloise a été pointé du doigt sur le fait que son équipe allait se déplacer ce mardi à Leipzig en Coupe d’Allemagne en avion, un peu plus d’une semaine après avoir pris le même mode de transport pour se rendre à Dortmund (à seulement 2h30 de train). Une décision qui avait fait jaser pour un club qui se revendique écolo.

Christophe Galtier a fait des petits

La réponse de l’entraîneur allemand est presque aussi légendaire que celle pondue par Christophe Galtier à ce sujet il y a plus de deux ans. « Nous ne sommes pas une troupe de fête foraine, mais des professionnels. Au cours d’une semaine où il s’agit d’un temps de régénération très court, nous avons délibérément choisi le vol. Et cela n’a rien à voir avec deux poids, deux mesures. Nous sommes des professionnels et nous pensons à tous égards à la meilleure façon de faire, a réagi l’ancien coach de Stuttgart. Nous défendons la protection de l’environnement. Mais je ne trouve pas correct d’ouvrir ce sujet dans une semaine comme celle-ci. La Bundesliga est l’une des meilleures ligues d’Europe, il faut donc se comporter en conséquence et c’est ce que nous faisons. »

Entraîneurs de Ligue 1, on vous voit prendre des notes.

