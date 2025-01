Xabi Alonso répond à la rumeur Real Madrid

Une rumeur qui commence à se répandre.

Malgré son contrat avec le Bayer Leverkusen jusqu’en 2026, Xabi Alonso reste au sommet de la liste des successeurs potentiels de Carlo Ancelotti, annoncé partant du Real Madrid cet été par une radio espagnole.

Focus sur son match

Interrogé ce lundi soir avant le choc de Ligue des champions face à l’Atlético de Madrid, l’entraîneur basque a esquivé la question sur son avenir et confirme qu’il est focus sur autre chose : « Je ne me suis pas préparé et je ne suis pas surpris. Nous avons un match important demain », rapporte Kicker.

Une réponse élégante, mais qui ne suffira sans doute pas à éteindre les spéculations. Son agent, Iñaki Ibáñez, avait pourtant affirmé en novembre qu’aucune discussion avec le Real n’avait eu lieu et que l’avenir de Xabi Alonso serait décidé en mars.

D’ici là, les sourires complices et les démentis prudents devraient se multiplier.

