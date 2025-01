Ekitike et Francfort mettent Dortmund au supplice

Eintracht Francfort 2-0 Borussia Dortmund

Buts : Ekitike (18e) et Højlund (90e +2) pour l’Eintracht

Il y a le feu, le vrai.

Pour fêter le futur départ d’Omar Marmoush à Manchester City, l’Eintracht Franckfurt a régalé. Pour le premier match de la phase retour de Bundesliga, les Rouge et Blanc prolongent le supplice de Dortmund. Ils sont troisièmes ce vendredi soir, onze points devant Dortmund, dixième et sur une terrible série de trois défaites d’affilée. Il n’a toujours pas gagné en 2025.

Nuri Şahin n’a d’abord pas su trouver les armes tactiques pour stopper Hugo Ekitike, dans une action où il fallait compter sur le déboulé de Rasmus Kristensen (1-0, 5e). Le piston a touché son attaquant, il a couru, couru, puis centré, et le Français a marqué son neuvième but de la saison en Bundesliga. Dortmund n’a ensuite rien montré, ou presque, et Oscar Højlund, Danois aussi et frère de Rasmus (Højlund, pas Kristensen), a montré de l’abnégation pour mettre à terre trois joueurs de Dortmund (2-0, 90e +2).

Que la finale de Ligue des champions paraît loin.

