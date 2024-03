Pronostic Dortmund Francfort : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

L’Eintracht Francfort joue un mauvais coup au Borussia Dortmund?

Fraichement qualifié en quarts de finale de Ligue des Champions grâce à un succès maitrisé face au PSV (2-0) après le nul du match aller (1-1), le BVB doit se remettre la tête au championnat avec un choc du haut de tableau dès dimanche. La formation jaune et noire a déjà dit adieu à un titre de champion qui le fuit depuis 12 saisons, accusant 20 unités de retard sur le leader Leverkusen. Le Borussia reste tout de même au contact des places qualificatives à la C1, notamment grâce à une dynamique intéressante depuis quelque semaines. Mis à part la défaite subie face à Hoffenheim (2-3), les coéquipiers de Marco Reus n’ont plus perdu depuis 14 rencontres TTC, à l’image des récents succès conquis sur les pelouses du Werder Brême (1-2) et de l’Union Berlin (0-2).

En face, l’Eintracht Francfort est confortablement installé à la 6e place de Bundesliga. Grâce à des récentes victoires sur Heidenheim (1-2) puis Hoffenheim (3-1), la Diva Capricieuse a pris 6 points d’avance sur son premier poursuivant, assurant probablement une place en Conference League, dont ils avaient pris la porte il y a quelques semaines en barrages, s’inclinant sur la double confrontation face à l’Union Sainte-Gilloise (4-3). En dépit du titre historique d’Europa League acquis en 2022, le club peine à passer dans une autre dimension, payant souvent son irrégularité en championnat. Ceci étant dit, l’Eintracht a déjà prouvé qu’elle se montrait dangereuse face aux gros d’Allemagne, avec des victoires face au Bayern et Leipzig cette saison. Francfort semble alors capable créer la surprise face à une formation du Borussia qui pourrait se remet toujours du match de mercredi dernier. Le meilleur buteur de Francfort, Marmoush (10 buts), tentera de faire trembler les filets de Kobel.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

