Pronostic Strasbourg Reims : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Reims ne perd pas à Strasbourg

Strasbourg a opéré de nombreux changements cet été avec l’arrivée d’un nouvel entraîneur et de nouveaux joueurs. Inconnu du grand public, coach Rosenior avait conquis ses supporters lors des premiers mois de compétition en proposant un jeu très plaisant. Le technicien anglais s’appuie sur un groupe très jeune puisque le gardien Petrovic avec ses 25 ans est le plus vieux joueur du XI habituellement titulaire. Depuis quelques semaines, les jeunes pousses alsaciennes traversent une période difficile puisqu’ils viennent d’être battus lors des 4 dernières rencontres : face à Saint-Étienne, Monaco, Nice et le week-end dernier à Brest (3-1). Cette mauvaise passe a eu des conséquences au classement puisque Strasbourg a reculé en 13e position avec un seul point d’avance sur le premier relégable. Ce dimanche, le Racing a l’opportunité de se reprendre à domicile contre Reims et pourra pour cela compter sur le retour d’Emegha. L’absence du buteur batave a été préjudiciable et peut expliquer en partie le moment difficile vécu par le club alsacien. Son retour devrait booster ses jeunes coéquipiers.

En face, Reims est une équipe du ventre mou du classement qui se retrouve actuellement en 9e position avec 6 points de plus que le premier relégable. Équipe de coups, les Rémois avaient enchaîné deux résultats intéressants avec un succès au Havre (0-3) et un nul à domicile contre Lyon (1-1). Le week-end dernier, les hommes de Luka Elsner sont en revanche tombés à domicile face à des pragmatiques lensois (0-2). Loin de ses bases, Reims a certes perdu à Toulouse et à Auxerre, mais a également montré un visage intéressant à Marseille, Nantes, Angers et Le Havre, avec à chaque fois des points pris. Avec leur jeu de contres, les Rémois pourraient gêner des Alsaciens offensifs mais qui laissent trop d’espaces. Les Ito, Nakamura ou Diakité pourraient profiter de la fébrilité actuelle de la défense strasbourgeoise pour trouver le chemin des filets. Reims semble ainsi en mesure de signer au moins un nul à la Meinau face à un Racing en quête de confiance.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

