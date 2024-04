Pronostic Strasbourg Reims : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Strasbourg, sur la bonne voie face à Reims

Strasbourg avait fini l’année 2023 dans le ventre mou du championnat. Le début d’année 2024 fut en revanche nettement plus compliqué et a fait reculer le club près de la zone de relégation. Les Alsaciens ont senti le danger arrivé et se sont réveillés. Les hommes de Vieira sont tout d’abord allés s’imposer à Nantes (1-3) avant d’enchainer à domicile face à Rennes (2-0). Le week-end dernier, les Strasbourgeois ont confirmé leur regain de forme en tenant tête à Toulouse au Stadium (0-0). Ces performances ont permis au Racing de remonter à la 12e place avec 7 points de plus que le premier relégable, Lorient. Malgré beaucoup de départs lors des deux derniers mercato, Vieira arrive à bien faire jouer les Gameiro, Perrin, Guilbert, ou Bakwa.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, le stade de Reims a toujours un mince espoir d’accrocher une place européenne. En effet, le club champenois accuse seulement 3 points de retard sur le Racing Club de Lens, qui occupe le dernier strapontin (sachant que la 7e place pourrait devenir européenne). Lors des dernières semaines, les résultats de la bande à Will Still n’ont pas été au niveau attendu avec seulement 2 succès obtenus lors des 10 dernières journées. Toutefois, Reims limite la casse avec de nombreux matchs nuls (3 lors des 4 derniers matchs). Après avoir dominé Metz (2-1), le club champenois vient de partager les points avec Lyon (1-1) et Nice (0-0). Ce samedi, Reims abat certainement l’une de ses dernières cartes pour recoller à l’Europe. Pour atteindre cet objectif, Will Still compte sur les Diakité, Munetsi, Ito ou Nakamura. Devant son public de la Meinau, Strasbourg devrait surfer sur sa bonne dynamique pour décrocher un succès qui devrait lui permettre de quasiment se maintenir.

► Le pari « victoire Strasbourg » est coté à 2,65 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 265€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « moins de 2,5 buts » est coté à 1,75 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 175€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Strasbourg – Reims :

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Strasbourg Reims encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Montpellier vient à bout de Lorient, Reims rate une belle occasion face à Nice