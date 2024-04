Strasbourg retourne Reims comme une crêpe

Strasbourg 3-1 Reims

Buts : Gameiro (44e, S.P.), A. Sylla (50e) & Sahi (90e+2) pour Strasbourg // Nakamura (7e) pour Reims

Expulsion : A. Koné (90e+7) pour Reims

Astuce : utiliser une spatule (ou deux) pour décoller et retourner manuellement le Stade de Reims.

Malgré une ouverture du score très rapide grâce à une superbe tête de Keito Nakamura sur une non moins superbe galette de son compatriote Junya Ito (7e), Reims a paumé sur la pelouse d’un Strasbourg auteur de sa troisième victoire sur les quatre dernières rencontres, et quasiment assuré du maintien (dix points d’avance sur le barragiste Lorient, qui a certes joué un match de moins).

Tout a basculé juste avant et juste après la mi-temps. Les locaux ont d’abord égalisé sur un penalty obtenu par Jérémy Sebas – qui venait d’entrer à la place du blessé Habib Diarra – et transformé par Kevin Gameiro, évidemment (44e). Dans le temps additionnel de la première période, Amadou Koné – lui aussi sorti du banc, pour remplacer Valentin Atangana Edoa – a écopé d’un deuxième carton jaune et a dû laisser les siens en infériorité numérique, facilitant ainsi la tâche du Racing qui a pris l’avantage après l’entracte sur une belle tête plongeante d’Abakar Sylla, à la réception d’un coup franc de Dilane Bakwa (50e). En fin de partie, sur une boulette de Thibault De Smet, le jeune Aboubacar Ali Abdallah (18 ans) a pu servir le revenant Moïse Sahi (90e+2), pour faire souffler tout le monde après une période passée à subir.

Merci, de rien.

