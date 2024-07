Vieira, la Pat’ molle

Dix-sept mois à Nice, vingt à South Norwood, douze à Strasbourg : depuis son retour en Europe en 2018 au terme d’une expérience de deux ans et demi au New York City FC, Patrick Vieira a du mal à se poser. Arrivé en Alsace l’été dernier, sur choix de Marc Keller, pour faire décoller pour de bon sa carrière d’entraîneur et permettre au Racing « de progresser encore et de franchir un cap », l’ancien milieu de terrain s’est séparé de son employeur « d’un commun accord », cette semaine, après une treizième place de Ligue 1 accrochée sans grand frisson, et alors que la préparation n’annonçait rien de très emballant (une défaite 2-1 contre une D3 allemande, Munich 1860, un 0-0 contre les Autrichiens du Wolfsberger AC, une défaite 4-0 contre le Fenerbahçe de José Mourinho). « Il y a des discussions qui sont en cours avec le club pour améliorer l’effectif, déclarait Vieira dimanche dans Les Dernières Nouvelles d’Alsace. On sait tous les manques qu’on a. J’ai confiance dans le club pour aider le groupe à avoir un peu plus de qualité individuelle durant la saison qui va arriver. Nous, en attendant, on doit continuer à améliorer les choses pour être plus compétitifs sur le terrain. » Visiblement, c’est aussi sur le banc que des améliorations étaient devenues nécessaires.

𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐪𝐮𝐞́ 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐥 Le Racing Club de Strasbourg Alsace et Patrick Vieira mettent fin à leur collaboration d'un commun accord. — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) July 18, 2024

Audit et multipropriétés

Le club l’a salué de la sorte : « Nous aimerions exprimer notre gratitude et remercier Patrick pour le travail qu’il a accompli durant cette première phase du projet. » Une drôle de formule qui peut, entre les lignes, faire comprendre que le champion du monde 1998 n’aura pas emmené le Racing très haut, ni très loin. Et que les ambitions du board étaient trop grandes, ou biscornues, pour que la mission du natif de Dakar – il était sous contrat jusqu’en 2026 – aille plus loin. « Ce choix provient d’un audit sur la saison dernière », a d’ailleurs expliqué un dirigeant de BlueCo à L’Équipe. On rapporte des divergences concernant le mercato, ou des choix tactiques illisibles (positionnement des joueurs, système, jeu sans ballon). « Ma fierté, dans cette première année marquée par la mise en place d’une politique de développement des jeunes, aura été de réussir ma tâche », a tout de même écrit Pat’ – qui a notamment dû faire face, la saison passée, au départ de son dernier rempart et capitaine Matz Sels le dernier jour du mercato hivernal –, dans un beau message d’adieu adressé aux supporters locaux.

Et maintenant ? Strasbourg va prochainement annoncer son nouveau frontman – et il pourrait être anglais –, mais quel chapitre Vieira va-t-il ouvrir, désormais ? Soit le technicien traîne une guigne de club en club, soit il possède un don pour poser les pieds dans des bourbiers. Toujours est-il qu’il se retrouve constamment dans des projets tout nouveaux et casse-gueule, ou au minimum risqués, dans lesquels la marge de manœuvre est modique et le concept de siège éjectable au contraire très concret : l’OGC Nice au moment de la prise de contrôle de Jim Ratcliffe et INEOS, Crystal Palace en même temps que l’arrivée de ce bon vieux John Textor et d’Eagle Football Group, et Stras’ lors du passage sous le giron BlueCo, groupe américain également proprio de Chelsea. Une passion pour les multipropriétés qui ne lui a pas trop réussi jusqu’ici, comme si les clubs l’embauchaient pour son nom avant même de faire les bons calculs. Et le constat est dur : à 48 ans, l’ex-international français n’a toujours pas fait ses preuves, sur la touche. Pire : à chaque nouvelle expérience, la durée de mandat diminue. C’eût été un exploit de faire aussi bien en tant qu’entraîneur qu’en tant que joueur, certes. Mais actuellement, la Pieuvre est tout bonnement en train de passer à côté de sa seconde carrière.

