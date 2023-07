Strasbourg : qui vivra, Vieira

« Patrick Vieira s’est engagé aujourd’hui (dimanche, NDLR) pour trois ans en faveur du Racing Club de Strasbourg Alsace, dont il devient l’entraîneur. » Contrairement à d’autres clubs de Ligue 1, le Racing n’aura pas tardé à officialiser son nouvel entraîneur. Passé sous la coupe de BlueCo, consortium américain également propriétaire de Chelsea, il y a moins de deux semaines, le club alsacien a posé les premières pierres de sa nouvelle ère en intronisant l’entraîneur français de 47 ans sur le banc, quelques jours après le départ de Frédéric Antonetti. Un choix osé de la part de la direction strasbourgeoise, qui suscite autant la curiosité que des doutes légitimes.

Un visage connu…

La gestion de BlueCo à Chelsea laissait transparaître quelques indices sur ce qui attend Strasbourg. Les Américains n’hésitent pas à aligner les billets et souhaitent surtout avoir du clinquant. En nommant Patrick Vieira, ils s’assurent un entraîneur dont la réputation dépasse largement l’Hexagone grâce à sa carrière en tant que joueur, mais aussi son expérience de coach depuis 2013. « Formé à l’AS Cannes, l’ancien milieu de terrain international, champion du monde en 1998 et champion d’Europe en 2000, a effectué une très grande carrière dans les plus prestigieux clubs européens (AC Milan, Arsenal, Juventus, Inter, Manchester City), avant de devenir entraîneur, rappelle le RCSA dans son communiqué. D’abord auprès des catégories de jeunes de Manchester City, puis aux commandes de l’équipe première de New York City (MLS), de l’OGC Nice (Ligue 1) et de Crystal Palace (Premier League) », dont l’aventure d’un an et demi à Londres s’est terminée le 14 mars dernier.

🔙 𝐀𝐛𝐨𝐮𝐭 𝐲𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫𝐝𝐚𝐲 pic.twitter.com/4o1d7TY2hX — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) July 3, 2023

Un atout certain pour instaurer du respect dans le vestiaire et draguer quelques joueurs sur le marché des transferts, bref un profil idéal sur le papier pour Marc Keller et le Racing. « L’arrivée de Patrick doit nous permettre de progresser encore et de franchir un cap, a lâché Keller lors de l’officialisation. Il correspond au profil que nous recherchions : un entraîneur avec une expérience internationale, possédant aussi une bonne connaissance de la Ligue 1 et des jeunes joueurs. Nous sommes convaincus qu’il va pouvoir faire du très bon travail ici, dans un environnement sain et épanouissant. Nous allons le mettre dans les meilleures conditions pour qu’il puisse réussir. » Mais un bémol, de taille, se pose néanmoins : cette collaboration sur la Côte d’Azur entre Vieira et l’OGC Nice a pris fin il y a trois ans déjà et, depuis, la cote de l’ancien capitaine de l’équipe de France n’a pas grimpé. Au contraire.

… Mais une crédibilité en berne

Considéré comme un jeune entraîneur à fort potentiel après une carrière de joueur réussie et une longue formation de coach, Vieira tarde à confirmer. Ses deux années à Nice ont été particulièrement monotones, voire tristes, autant par les résultats que par le jeu proposé, voire la gestion d’un ego comme Mario Balotelli. Son rebond à Crystal Palace, après une première année encourageante (12e de PL et demi-finaliste de FA Cup), a tourné court alors que les Eagles flirtaient avec la zone de relégation et subissaient de fortes turbulences provenant des actionnaires (dont Eagle, la holding propriétaire de l’Olympique lyonnais), d’autant que Vieira rencontrait toujours des difficultés pour percer les défenses adverses.

Une prise de risque, donc, pour Strasbourg, dont l’objectif assumé à terme se résume à squatter le top 10 de Ligue 1 et qui ne peut se permettre de rater son lancement. En attendant de voir si Patrick Vieira permettra aux Alsaciens d’en finir avec les galères du maintien, ce dernier compte bien profiter de l’opportunité qui lui est donnée afin de reconstruire son image. « Je suis ici avec beaucoup de fierté et d’humilité, avouait-il en conférence de presse ce lundi. Ici, c’est une région de football. Il y a tous les éléments réunis pour bien travailler, et je suis très excité de relever ce challenge. Il y a des bases solides pour travailler. Je ne vais pas vous cacher ma joie d’être ici à Strasbourg. » La réception de l’OL, le week-end du 13 août pour le début de la saison 2023-2024 de L1, donnera les premiers éléments du RCSA version Vieira.

Les Bleuets ne gagneront pas l'Euro, et alors ?