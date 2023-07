Patrick Vieira intronisé à Strasbourg

Une nouvelle ère.

C’était un secret de polichinelle, Patrick Vieira (47 ans) est désormais le nouvel entraîneur du RC Strasbourg, paraphant un contrat jusqu’en 2026, ce dimanche. « L’arrivée de Patrick doit nous permettre de progresser encore et de franchir un cap », s’est réjouit Marc Keller, le président du club alsacien. Un coach expérimenté, qui a entraîné un an et demi en Ligue 1 (Nice 2018-2020), libre depuis le mois de mars et son départ de Crystal Palace.

🤝 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐜𝐤 𝐕𝐢𝐞𝐢𝐫𝐚 𝐧𝐨𝐦𝐦𝐞́ 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐢̂𝐧𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐮 𝐑𝐚𝐜𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐥𝐮𝐛 𝐝𝐞 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐬𝐛𝐨𝐮𝐫𝐠 𝐀𝐥𝐬𝐚𝐜𝐞 Patrick Vieira (47 ans) s’est engagé aujourd’hui pour trois ans en faveur du Racing Club de Strasbourg Alsace, dont il devient l’entraîneur. « Je… pic.twitter.com/JH75bkXpKA — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) July 2, 2023

De son côté, « La Pieuvre » a expliqué connaître l’importance de l’ancrage local du RCSA, « la ville étant une vraie terre de football et de passion », selon lui. L’ancien d’Arsenal s’est aussi dit « excité » à l’idée d’entamer un nouveau cycle avec l’équipe qui s’est maintenue tardivement la saison passée.

Ce sera sans Dim’ Liénard…

Patrick Vieira bientôt à Strasbourg ?