Vieira : « Le plus mauvais match depuis que je suis là », après la défaite face à Nantes

Huit matchs, quatre défaites, un nul…

« Globalement, je ne remets pas en question tout ce qu’on a fait depuis le début de saison, mais c’est vrai qu’aujourd’hui, il y a eu des manquements énormes. Il faudra les gommer. Du début jusqu’à la fin, on n’a pas montré grand-chose. C’est le plus mauvais match depuis que je suis là ! » Remonté comme très rarement en conférence de presse, Patrick Vieira a tapé du poing sur la table après la défaite de Strasbourg sur son terrain vendredi face au FC Nantes (2-1) en ouverture de la huitième journée de Ligue 1.

« On n’a pas su lire l’adaptation à faire sur le terrain, et je trouve qu’on a perdu un peu le contrôle. On a manqué de trop d’éléments de base pour pouvoir rivaliser. On a manqué de personnalité dans la prise de décision pour sortir le ballon de derrière, a ajouté l’ancien entraîneur de Crystal Palace, on n’a pas pris assez de risques, comme si on était en manque de confiance. On a manqué de rythme, de courage. » Nommé cet été en remplacement de Frédéric Antonetti, Vieira n’a aussi pas hésité à parler de « faillite collective », au moment de constater que ses joueurs étaient incapables de se montrer dangereux dans le dernier quart d’heure de la partie.

Prochain rendez-vous après la trêve : déplacement au Parc des Princes…

Nantes conquiert Strasbourg