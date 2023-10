Nantes conquiert Strasbourg

Strasbourg 1-2 Nantes

Buts : Dion (90e+2) pour le RCSA // Coco (50e) & Moutoussamy (58e) pour le FCN

Les seconds couteaux nantais ont fait la loi en Alsace.

Pour se remettre de la petite claque reçue à Rennes dimanche (3-1), le FC Nantes est logiquement venu s’imposer 2-1 à Strasbourg, qui enregistre déjà sa quatrième défaite de la saison et pointe provisoirement à la 9e place. Désormais juste au-dessus au classement, les Jaune et Vert signent eux leur troisième succès en quatre rencontres.

La victoires des Canaries en chiffres 🐤👀#RCSAFCN pic.twitter.com/4Lh6luQL0M — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) October 6, 2023

La première demi-heure a quasiment été à sens unique en direction du but de Matz Sels. Avec un frisson sur corner (5e) et un portier belge impeccable devant Florent Mollet (7e sur une énorme situation provoquée par Mathis Abline, puis 9e), sur un joli ciseau de Jean-Charles Castelletto (15e), ou à l’abordage au duel aérien avec Moses Simon (24e). Les locaux ont mieux terminé ce premier acte et leur première frappe a eu lieu à la 38e minute, avec Marvin Senaya et Lebo Mothiba.

🔰🔥🔥 Les supporters du #FCNantes et Brigade Loire se font plaisir dans le parcage visiteurs du stade de la Meinau de Strasbourg. #RCSAFCN #FBSport #Ligue1 pic.twitter.com/Xcv6PxB2i6 — France Bleu Loire Océan (@bleuloireocean) October 6, 2023

Plombés par la sortie sur blessure de Douglas Augusto (45e+1), et alors que les débats s’étaient clairement rééquilibrés, les Canaris ont tout de même réussi à – enfin – conclure après un festival de Simon, un mauvais renvoi de Gerzino Nyamsi et une frappe à bout portant de Marcus Coco (0-1, 50e). Sonné, le Racing a continué de subir et rapidement concédé le but du break après un coup de billard à quatre bandes : Simon, Mollet, Quentin Merlin et finalement Samuel Moutoussamy (0-2, 58e). Prêt à répliquer, Ângelo Gabriel n’a pas assez enroulé (61e) et il a fallu attendre le temps additionnel pour voir les hommes de Patrick Vieira réduire l’écart par Sahi Dion, à l’affut après un super travail d’Habib Diarra (1-2, 90e+2). Un réveil trop tardif pour accrocher un point.

Et les Racingmen ont eu le droit aux sifflets de la Meinau.

RCSA (3-4-3) : Sels (c) – Guilbert (Bakwa, 56e), Nyamsi, Perrin – Senaya, J. Doukouré (I. Sissoko, 68e), Mwanga (H. Diarra, 67e), Delaine – Ângelo, Mothiba, Gameiro (Sahi, 68e). Entraîneur : Patrick Vieira.

FCN (3-4-2-1) : Lafont – Castelleto, Cömert, Duverne – Coco (Pierre-Gabriel, 76e), Chirivella (c) (M. Sissoko, 84e), Douglas Augusto (Moutoussamy, 45e+1), Merlin (Pallois, 83e) – Mollet, Simon – Abline (Adson, 84e). Entraîneur : Pierre Aristouy.

