Rennes domine Nantes dans le derby

Rennes 3-1 Nantes

Buts : Bourigeaud (6e SP), D. Doué (73e) et Kalimuendo (90e+6 SP) pour les Rouge et Noir // Chirivella (45e) pour les Canaris

Ce Rennes-Nantes, le 100e du nom, aura peut-être offert la meilleure définition de ce que peut être un derby, entre la tension entre rivaux, le spectacle pas toujours au rendez-vous et des faits de jeu pour couronner le tout. Comme toujours depuis six ans maintenant route de Lorient, cela a tourné en faveur des Rennais, vainqueurs des Nantais (3-1) pour stopper une série de cinq matchs nuls en championnat et recoller au haut de tableau avant de lancer une semaine excitante avec un déplacement à Villarreal en Ligue Europa et la réception du PSG dimanche prochain.

Mandanda-Omari, jeu dangereux

Le public du Roazhon Park espérait fêter le retour de Martin Terrier, finalement annoncé malade et forfait, mais cela ne l’a pas empêché de mettre ses habits de lumière et de présenter un gigantesque tifo à la gloire de sa ville avant le coup d’envoi. Il a même été rapidement gâté, Samuel Moutoussamy fauchant Lorenz Assignon dans la surface et Benjamin Bourigeaud se chargeant de transformer le penalty pour lancer la soirée (1-0, 6e). Il n’y a pas eu d’entame folle comme à Monaco la veille, mais une première réaction nantaise avec Florent Mollet, le Canari le plus dangereux sur la pelouse, contré par Nemanja Matić et frustré par Steve Mandanda. Puis, les Rouge et Noir ont pris le contrôle, faisant beaucoup circuler la balle tout en tentant de dicter le rythme d’une partie peu passionnante, même si les Rennais ont eu des opportunités : Alban Lafont a signé une belle horizontale sur une frappe d’Amine Gouiri, Ludovic Blas et Bourigeaud n’ont pas trouvé le cadre, et Quentin Merlin s’est même permis de faire une belle frayeur à son portier sur une passe en retrait.

Dominateur, le SRFC a pensé obtenir un second penalty, avant que l’arbitre ne signale un hors-jeu de Yıldırım. Quand les locaux semblaient maîtriser leur sujet, les Nantais sont sortis de leur boîte et Mandanda a dû se distinguer face à Moses Simon puis Mollet. Avant de saborder son équipe en cherchant dans l’axe Warmed Omari, entouré de trois joueurs nantais et auteur d’un mauvais contrôle, qui a permis à Pedro Chirivella de faire parler son sang-froid pour égaliser (1-1, 45e). Une occasion de repérer les quelques fans des Jaune et Vert disséminés en tribunes, en l’absence des groupes de supporters, pendant que les hommes de Bruno Genesio se prenaient la tête entre les mains.

Les Doué en font leur affaire

Ce but a surtout changé la face du match, Nantes revenant plus haut sur le terrain après la pause et Rennes perdant en justesse. Omari a contré la tentative de Simon, Gouiri et Yıldırım ont timidement essayé d’inquiéter Lafont, et l’arbitre a commencé à distribuer les cartons pour calmer les tensions entre les deux camps. Le match ne ressemblait plus à grand-chose quand, à peine entré, Désiré Doué a sauté sur une passe d’Adrien Truffert pour tromper Lafont, fautif sur ce but accordé en deux temps avec la VAR (2-1, 73e), ce qui a pu rappeler quelques souvenirs de derby au Roazhon Park. C’est devenu un peu plus compliqué pour Nantes dans les minutes suivantes, Mostafa Mohamed voyant rouge à la suite d’une faute sur l’intenable Assignon et surtout à cause d’une vive contestation face à M. Buquet (77e). Pas toujours à son aise en supériorité numérique, comme en août face au Havre, le Stade rennais n’est pas parti à l’abordage et a même subi quelques approches nantaises, à l’instar de cette situation confuse provoquée par une accélération de Simon et conclue par un hommage au rugby par Moussa Sissoko. La soirée s’est finalement terminée comme elle avait commencé : par un penalty, cette fois provoqué par Jean-Charles Castelletto sur Guela Doué et marqué par Arnaud Kalimuendo (3-1, 90e+6). L’histoire d’un derby, finalement.

Rennes (4-2-3-1) : Mandanda – Assignon, Omari, Theate, Truffert – Matić, Rieder (D. Doué, 70e) – Bourigeaud (Santamaria, 80e), Blas (G. Doué, 90e), Gouiri (Salah, 80e) – Yıldırım (Kalimuendo, 90e). Entraîneur : Bruno Genesio.

Nantes (4-4-2) : Lafont – Duverne (Pierre-Gabriel, 84e), Cömert, Castelletto, Merlin – Mollet (Bamba, 61e), Douglas Augusto (Sissoko, 84e), Chirivella, Moutoussamy (Adson, 76e) – Simon, Mohamed. Entraîneur : Pierre Aristouy.

Revivez Rennes-Nantes (3-1)