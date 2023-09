Pierre Aristouy très amer sur l’absence de supporters nantais à Rennes

Un triste derby à prévoir ?

La septième journée de Ligue 1 va se clôturer, dimanche (20h45), sur la confrontation bretonne entre le Stade rennais et le FC Nantes. Il n’y aura pas de supporters des Canaris au Roazhon Park puisque les groupes ont refusé de se déplacer à cause des conditions imposées par la Préfecture d’Ille-et-Vilaine : seulement 500 personnes autorisées alors que le parcage possède plus de 1300 places, avec un point de rendez-vous obligatoire. Pierre Aristouy, entraîneur du FCN, regrette cette absence de présence nantaise dans l’enceinte rennaise : « Un derby sans supporter, cela m’inspire de la déception pour les supporters d’abord. Et après un peu de colère », a-t-il lâché ce vendredi.

Plus qu’une rancœur quant au manque de soutien à prévoir face au rival, Pierre Aristouy s’interroge sur la responsabilités des autorités à propos des différentes interdictions de déplacement : « J’ai un peu de mal à comprendre comment on peut ne pas être en mesure de maîtriser et s’occuper d’un cortège de 1000 supporters alors même que pour la Coupe du monde de rugby, on est capable d’accueillir des dizaines de milliers d’Irlandais dans les rues de Nantes et au stade de la Beaujoire. » Selon lui, le football et ses supporters sont victimes de certaines décisions politiques trop superficielles. « Ils le prennent au sérieux, mais le règlent de façon assez simpliste. On ne peut pas, donc on ne fait pas », a appuyé le coach.

Les Nantais pourront rester à la Beaujoire pour le match de rugby entre l’Argentine et le Chili samedi… Avec des supporters des deux camps.

