Rennes égale son pire départ en Ligue 1 au XXIe siècle

Alerte rouge et noir.

Ceux qui pensaient le Stade rennais guéri après son succès éclatant (à onze contre dix) face aux Verts (5-0) ont compris qu’ils s’étaient mis le doigt dans l’œil en posant devant le derby à Nantes, perdu par les hommes de Jorge Sampaoli (à dix contre onze) dans les dernières minutes (1-0), ce dimanche. Avec 14 points en autant de journées, Rennes réalise son pire départ en Ligue 1 au XXIe siècle, à égalité avec celui tout aussi médiocre lors de la saison 2002-2003, comme on peut le constater sur le site Rouge Mémoire. À l’époque, le SRFC avait terminé l’exercice à la 15e place.

Loin du Roazhon Park, quasiment un zéro pointé

À l’inverse des Marseillais, les Rennais sont à côté de la plaque dès qu’ils s’éloignent un peu du Roazhon Park depuis le début de saison. Les Bretons ont pris seulement un petit point (arraché à Brest grâce à un but de l’entrejambe de Jota) sur 21 possibles, soit un nul et 6 défaites dans la besace. C’est le pire bilan hors de leurs bases dans l’élite depuis 38 ans et la saison 1986-1987, alors que Rennes compte déjà 8 défaites en championnat après 14 journées, ce qui n’était arrivé qu’une fois durant les 40 dernières années (en 2002-2003, évidemment). Malgré son revers à Nantes, Rennes n’a pas bougé de place (12e), mais compte seulement deux points d’avance sur Le Havre et la zone rouge (et un seul sur le barragiste) avant de recevoir Angers le week-end prochain.

Voilà un club qui attend le mercato de janvier comme un enfant attend de se ruer vers le sapin le jour de Noël.

