À onze contre dix, Nantes refroidit Rennes

Nantes 1-0 Rennes

But : M. Simon (89e) pour le FCN

Expulsion : Faye (45e+4) pour le SRFC

Oh, une victoire de Nantes à la Beaujoire !

Et dans le derby, en plus : le FCN a bouclé sa triste année 2024 par un succès à la maison (le deuxième de la saison, seulement) contre son rival, Rennes (1-0), après avoir passé plus de 45 minutes en supériorité numérique. Sans supporters rennais, privés de déplacement, sans une partie de la tribune Loire, qui a rendu hommage à Maxime, un an après son décès, le public de la Beaujoire a surtout frissonné de froid plutôt que de plaisir dans une première période d’un niveau technique souvent affligeant, qui aura vu l’arbitre Eric Wattellier sortir rapidement sur blessure et Patrik Carlgren s’illustrer sur une reprise d’Amine Gouiri, pour la situation la plus chaude avant la pause (45e). Jusqu’à ce qu’on peut appeler un tournant du match, quand Mikayil Faye a vu rouge après être arrivé trop en retard sur Kelvin Amian, le long de la ligne de touche (45e+4). Ce qui a rendu fou Jorge Sampaoli et, forcément, changé les plans des Rennais qui avaient le ballon, sans trop se montrer dangereux offensivement.

Un éclair et un ascenseur émotionnel

Sous les yeux de Michel Der Zakarian, de passage dans les tribunes de son ancien stade (pour déposer son CV ?), Nantes s’était montré présent au pressing, mais avait peiné à inquiéter Steve Mandanda à onze contre onze, le capitaine rennais voyant passer le coup de casque de Mathis Abline à côté (28e). Ensuite, les Canaris ont mis du temps à profiter de leur supériorité numérique, ne se créant pas davantage d’occasions et laissant l’ancien héros local Ludovic Blas, sifflé à chaque ballon touché, envoyer un coup franc dans la niche de Carlgren (64e). Pour faire craquer les visiteurs, Antoine Kombouaré a lancé un attaquant supplémentaire sur le pré (Mostafa Mohamed), Abline a bataillé dans la surface, et Nicolas Cozza a raté l’immanquable à la suite d’un centre du double M (72e). À force de faire le dos rond et de se transformer en mur, la défense rennaise a cru résister et tenir le nul, mais à l’aube du temps additionnel, le dragster Moses Simon a mystifié les Rouge et Noir pour s’en aller claquer un enroulé splendide et faire exploser la Beauj’ (1-0, 89e).

🎙️ | Moses Simon revient sur son but exceptionnel après la victoire de Nantes ! 💥👏 #FCNSRFC pic.twitter.com/mihZpyNXnw — DAZN France (@DAZN_FR) December 8, 2024

Les Canaris pensaient se faire refroidir quelques minutes plus tard, Christopher Wooh profitant d’une sortie hasardeuse de Carlgren pour égaliser, mais après consultation de la VAR dans une totale confusion – lors de laquelle Sampaoli s’est fait expulser –, Mickaël Leleu (l’arbitre remplaçant) a finalement décidé d’annuler le but, sanctionnant une main du défenseur rennais et renvoyant les visiteurs à leur mauvais début de saison et à leur bilan catastrophique à l’extérieur depuis le mois d’août (un point sur 21). La fin, en même temps, de la mauvaise série nantaise de dix matchs sans gagner en championnat, qui permet au FCN de recoller à Rennes au classement.

🎙️ | Jorge Sampaoli s’exprime sur le but refusé à Rennes dans les arrêts de jeu, qui aurait pu offrir l’égalisation. ⚖️😬 #FCNSRFC pic.twitter.com/ewRh4B8aYy — DAZN France (@DAZN_FR) December 8, 2024

Sérgio Conceição va encore pouvoir attendre.

Nantes (5-3-2) : Carlgren – Amian, Castelletto, Zézé (S. Thomas, 75e), Pallois, Cozza – Lepenant, Chirivella (M. Mohamed, 58e), Douglas Augusto – M. Simon, Abline (Gbamin, 90e+9). Entraîneur : Antoine Kombouaré.

Rennes (3-4-2-1) : S. Mandanda – Hateboer, Østigård, M. Faye – Assignon, J. James (Wooh, 70e), Matusiwa, Truffert – Blas (Gómez, 81e), Gouiri (Nagida, 46e) – Kalimuendo (Santamaria, 88e). Entraîneur : Jorge Sampaoli.