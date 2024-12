Devant la DNCG, Lens et Nantes échappent au couperet

Circulez, y a rien à voir !

Bonne nouvelle pour deux clubs qui connaissent des galères bien différentes cette saison : le RC Lens (7e) et le FC Nantes (17e) sont ressortis indemnes de leur passage devant la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) ce mardi. Pas de restriction, pas de sanction, juste un « c’est bon, passez » pour les Sang et Or comme pour les Canaris selon L’Équipe. De quoi souffler un peu… mais pas trop.

Lens : des comptes en ordre malgré un été de flops

À Lens, on peut enfin relâcher la pression. Après un mercato estival où les ventes espérées de Kevin Danso et Neil El-Aynaoui n’ont jamais abouti, le RC Lens avait quelques sueurs froides à l’idée de passer devant le gendarme financier du foot français. Mais avec un discours bien préparé, la vente de Wahi pour 25 millions à l’OM et un solde positif de près de 20 millions d’euros, les dirigeants artésiens s’en sont sortis sans artères bouchées. Avec une masse salariale qui a explosé la saison dernière et un effectif XXL (29 joueurs pros sous contrat, quand même, pour être top 6 de Ligue 1 en taille d’effectif), le club pense à se séparer de son Ouzbek préféré, Abdukodir Khusanov.

Nantes : Kita sort les quittances

Chez les Canaris, l’ambiance était encore plus tendue avant l’audition. Soumis à un encadrement de sa masse salariale depuis juin dernier, le FC Nantes avait intérêt à montrer patte blanche. Résultat : pas de mesure, pas de sanction, et surtout, la fin de cet encadrement. Un petit exploit pour Waldemar Kita, habitué à être plus critiqué que félicité. « On a bossé dur », assure-t-on en interne. Comprenez : « On a laissé filer quelques salaires costauds, et on prépare une vague de départs pour cet été, quand plusieurs gros contrats arriveront à leur terme. » Tout cela pour éviter que la DNCG ne revienne frapper à la porte.

Alors oui, tout va bien devant la DNCG. Mais comme dirait la Voix : « C’est tout pour le moment. »

