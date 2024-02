Lens victorieux d’une courte tête à Nantes

VARed.

C’est l’étrange sentiment teinté de néologisme qui doit secouer les têtes nantaises, à l’envers ce samedi soir après le revers du FCN face à Lens (0-1), à la Beaujoire. L’unique but de la rencontre a été inscrit au retour des vestiaires par David Pereira da Costa, sur une puissante frappe du gauche en direction du premier poteau. Mais, si Brice Samba a maintenu son équipe dans le match dans le premier acte, c’est surtout le but refusé à Tino Kadewere (20e) qui risque de faire parler. Lancé de la tête par le revenant Mostafa Mohamed (excellent à la CAN, tournant à un but par match avec l’Égypte), l’attaquant zimbabwéen est finalement signalé hors jeu, à un doigt près. Les Canaris ont toutefois été graciés par ce même arbitrage vidéo, puisque Nathan Zézé a échappé à l’expulsion en seconde période à la suite d’un tacle les deux pieds décollés. À la 68e, Elye Wahi n’a pas été assez tueur, préférant un geste technique au plat du pied sécurité pour conclure son geste.

Le débat de la 1ère mi-temps : ce but refusé au FC Nantes pour ce hors-jeu à la limite limite !#FCNRCL pic.twitter.com/akM2UIIMlq — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) February 3, 2024

À égalité avec Lille, Lens toque aux portes du top 5. Nantes reste englué dans la course au maintien, avec seulement 3 points de plus que Lyon, barragiste.

