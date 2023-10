Lens écrabouille Nantes

Lens 4-0 Nantes

Buts : Sotoca (27e S.P. & 72e S.P.), Medina (58e), El Aynaoui (89e) pour les Sang et or

Lens ne gagnait plus depuis trois rencontres, alors c’est Nantes qui a pris tarif.

Quatre jours après le beau nul à Bollaert face au PSV (1-1) en Ligue des champions, le Racing a saigné le FCN (4-0) ce samedi, là aussi à la maison. Un résultat qui calme les Canaris (quatre victoires en cinq matchs avant ça) et permet aux hommes de Franck Haise de remettre timidement quelques orteils dans le top 10.

Homme du soir, Florian Sotoca s’est offert un doublé sur penalty, pour concrétiser la maîtrise lensoise. Le premier (« mal tiré » de son propre aveu) sous le ventre d’Alban Lafont (1-0, 27e) après une tentative de castration de Jean-Kévin Duverne sur Adrien Thomasson. Le second à contre-pied du portier nantais (3-0, 72e) après une main de Jean-Charles Castelleto sur la frappe de Morgan Guilavogui, entré à la place d’un Elye Wahi malchanceux et nerveux.

32 – Florian Sotoca a inscrit ses 31e et 32e buts avec Lens en Ligue 1 (24) + Ligue 2 (8), devenant le meilleur buteur des Sang en Or en championnat au 21e siècle. Doublé. #RCLFCN https://t.co/Z1IPI87lkY — OptaJean (@OptaJean) October 28, 2023

Souvent envoûtée par la magie collective des Sang et Or, mais pas ridicule en première période avec une belle demi-volée de Quentin Merlin (10e), Nantes – toujours privée du poumon Douglas Augusto – aurait pu revenir dans le match, mais a vu Samuel Moutoussamy signer son énorme raté hebdomadaire (37e), symbole du manque de tranchant des visiteurs ce soir. Entre les deux coups de canon de Sotoca, le boss Facundo Medina est monté, a combiné avec Thomasson puis Sotoca, et a allumé un pétard de son mauvais pied, le droit (2-0, 58e). Et en fin de partie, une bonne montée de Ruben Aguilar a permis à Neil El Aynaoui (22 ans) de planter son premier but en Ligue 1 (4-0, 89e).

Incompréhensible : Pierre Aristouy a pourtant fait entrer Moussa Sissoko en deuxième période…

RCL (3-4-2-1) : Samba – Gradit, Danso, Medina – Aguilar, Abdul Samed, A. Diouf (El Aynaoui, 78e), Machado – Sotoca (Cortés, 84e), Thomasson (Fulgini, 77e) – Wahi (M. Guilavogui, 69e). Entraîneur : Franck Haise.

FCN (3-4-2-1) : Lafont – Castelletto, Cömert, Duverne – Coco (Adson, 72e), Chirivella (c), Moutoussamy (M. Sissoko, 82e), Merlin (Hadjam, 81e) – Mollet, Simon (K. Bamba, 60e) – Abline (Mostafa Mohamed, 60e). Entraîneur : Pierre Aristouy.

