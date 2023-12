Le Conseil d’État suspend à nouveau des interdictions de déplacement

Encore une belle semaine qui démarre pour Gérald Darmanin.

Le Conseil d’État a une nouvelle fois donné raison à l’Association nationale des supporters (ANS) ce lundi et a donc suspendu les différents arrêtés préfectoraux et ministériels qui interdisaient les déplacements des supporters de plusieurs clubs de Ligue 1 et Ligue 2. Les supporters de Guingamp pourront donc se rendre à Angers ce mardi, quand ceux de Nantes et Lens sont autorisés à se déplacer à Lyon et Nice respectivement mercredi.

Le Conseil d'Etat a suivi nos demandes. Les supporters de Guingamp peuvent se rendre à Angers. Les supporters de Nantes peuvent se rendre à Lyon. Les supporters de Lens peuvent se rendre à Nice. Respectez les consignes. Soyez responsables. Bons matchs. Profitez-bien. — Asso.Nat.Supporters (@A_N_Supporters) December 18, 2023

La seule vraie union sacrée des supporters de football est derrière le Conseil d’État.

