Guingamp fait le taf à domicile contre Amiens

L’En Avant Guingamp occupe actuellement la 7e place à 3 points des barragistes. Ce vendredi, les Bretons affrontent Amiens qui possède un point de plus. Ce choc s’annonce donc important dans l’optique des play-off. Après avoir eu un passage compliqué avec 3 revers d’affilée face à Clermont, Pau et Metz, la bande de Ripoll s’est relancée en dominant successivement à Roudourou l’AC Ajaccio et Grenoble. Lors de la dernière journée en revanche, les Guingampais se sont lourdement inclinés contre Lorient dans un derby breton (3-1). L’En Avant s’est rapidement relancé le week-end dernier contre Serquigny-Nassandres (0-5) en Coupe de France. Dans cette équipe, on retrouve deux éléments très prometteurs avec le duo Hemia – Siwe, qui s’est mis en évidence avec 9 buts inscrits lors de cette entame.

En face, Amiens est également dans le coup pour les barrages, puisque le club picard est en 6e position, avec 2 points de retard sur Annecy, dernier barragiste. Depuis le début de saison, la bande d’Omar Daf affiche deux visages avec un très performant à domicile et un autre nettement moins réjouissant loin de ses bases. Avec 3 points pris en déplacement, Amiens est avant-dernier de Ligue 2 à l’extérieur. Lors des derniers matchs à la Licorne, les Amiénois restent également sur deux matchs nuls face à Martigues et le Paris FC. Le week-end passé, les hommes de Daf étaient engagés en Coupe de France où ils se sont qualifiés aux dépens de Fleury-Merogis. Dans son Roudourou, Guingamp devrait dominer Amiens qui est en difficulté en déplacement.

Pronostic Guingamp Amiens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2