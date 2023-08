Pronostic Amiens Guingamp : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Amiens s’en sort contre Guingamp

Auteur d’une saison dernière sans éclat, Amiens a décidé de tourner une page en recrutant Omar Daf. Le technicien a pour mission de disputer les play-off. Pour le moment, la patte de l’ancien Sochalien se fait ressentir sur le jeu de l’équipe picarde. En effet, Amiens a réalisé une entame idéale avec trois victoires de rang face à Quevilly Rouen (1-0), Auxerre (0-1) et Bastia (2-1). En revanche, le week-end dernier, les Amiénois ont pu mesurer l’écart qui les séparait de Bordeaux, grand favori pour retrouver la Ligue 1. Résistants en première période, les Picards ont craqué après la pause. Après avoir signé Mafouta ou Corchia, Amiens cherche un avant-centre pour évoluer dans le 4-2-3-1 mis en place par Daf. Ce buteur pourrait être Andy Carroll…

En face, Guingamp fait partie de ces formations dont on ne connaît pas encore le véritable potentiel, capable de bonnes prestations mais aussi de passer au travers. Cet été, l’En Avant a perdu l’excellent Livolant, qui était également le capitaine du club. Dans le sens des arrivées, on notera la présence de l’expérimenté Iglesias, crucial lors de la montée de Clermont en Ligue 1. Pour lancer leur saison, les Bretons ont facilement pris le dessus sur Annecy (1-4). Attendus ensuite, les Guingampais se sont fait surprendre par le promu dunkerquois (0-1) au Roudourou et ont concédé un nul à Valenciennes (0-0). Le week-end dernier en revanche, l’EAG a profité des difficultés paloises en déplacement pour dérouler contre Pau (4-0). Ce samedi, Amiens s’attend à une rencontre difficile face à un En Avant à l’aise loin de ses bases. Mais au regard des vertus affichées dans cette entame de Ligue 2 et de ses 2 victoires en 2 matchs à domicile sur ce début de saison, le club picard devrait réussir à s’imposer.

