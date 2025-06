Lille, Amiens et Guingamp condamnés à verser une amende aux Girondins de Bordeaux

Tiens, une bonne nouvelle à Bordeaux !

Ils avaient tenté le coup du recours avant de faire machine arrière, mais la justice ne l’a pas entendu de cette oreille. Ce mardi, la chambre commerciale de la cour d’appel de Bordeaux a infligé une amende à Lille, Amiens et Guingamp : 5 000 euros à verser aux Girondins pour couvrir les frais d’un procès finalement avorté.

Les trois clubs, faisant partie des 400 créanciers de Bordeaux à la suite de divers transferts (Junior Onana pour le LOSC, Aliou Badji côté Amiens et Jérémy Livolant pour Guingamp), n’avaient pas digéré leur place dans le plan de continuation du club au scapulaire, notamment un remboursement de seulement 10 % sur dix ans. Ils avaient contesté leur classement dans les priorités de paiement avant de se rétracter.

Un passage crucial devant la DNCG

Prochain épisode de ce feuilleton administratif : le 24 juin à 9 heures, moment crucial pour Gérard Lopez et son plan de continuation, passage obligé pour éviter que les Girondins ne déposent définitivement les armes. Et deux heures plus tard, c’est la DNCG qui écoutera ce que la direction bordelaise aura à dire.

L’occasion pour « l’as des as de la finance » de sauver les meubles.

