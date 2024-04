Pronostic Guingamp Amiens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Guingamp et Amiens dos à dos

Depuis le début de saison, Guingamp se situe en bordure de playoffs mais ne passe presque jamais le cap. Tout reste possible cependant pour l’En Avant, 7e, qui ne se trouve qu’à 3 points de Rodez, 5e. Toutefois, en cas de revers ce week-end, les hommes de Dumont devraient finir la saison en roue libre dans le ventre mou. Depuis sa défaite à Bordeaux, le club breton a remporté deux matchs contre Concarneau et Valenciennes pour deux nuls contre Troyes et Grenoble. Le week-end dernier, Guingamp a signé un nul logique sur la pelouse de Grenoble (0-0). Ce samedi, les Guingampais abattent donc l’une de leurs dernières cartes pour les playoffs.

En face, Amiens est dans une situation semblable à celle de Guingamp. 10e a 1 seul point de l’EAG, le club picard a fait partie de ce tas d’équipes qui ont souvent été dans le coup pour les barrages mais qui n’ont pas confirmé. Mais contrairement à l’En Avant, Amiens est une équipe cyclique avec une période de bons résultats suivi d’un passage à vide. Dernièrement, les hommes d’Omar Daf avaient enchaîné les nuls avec pas moins de 5 partages des points en 6 journées. Encore plus récemment, les Picards avaient signé un très beau succès à Angers (1-3) mais n’ont pas su enchainer en s’inclinant contre Pau (2-3) le week-end dernier. En tête au tableau d’affichage, les Amiénois se sont relâchés et ont concédé la défaite. Dans ce duel entre équipes qui abattent leurs dernières cartes pour les playoffs, Guingamp et Amiens pourraient se neutraliser.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

