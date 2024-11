La commission de la LFP distribue les sanctions et ferme des tribunes

Soirée chargée pour la commission de discipline de la LFP : le communiqué est tombé à 23h26.

Elle avait surtout du boulot dans ce qu’elle appelle la « police des terrains ». Après les incidents survenus lors du match entre le FC Nantes et Le Havre ce dimanche, il a été décidé « au regard de la gravité des faits et du risque de réitération » de mettre le dossier en instruction et de prononcer à titre conservatoire une fermeture partielle de la tribune Loire du stade de la Beaujoire (notamment pour le derby à venir contre Rennes), avant une décision attendue le 18 décembre prochain.

Le Vélodrome sous la menace

Les Nantais ne sont pas les seuls à avoir été sanctionnés. Après le jet d’un objet sur Ambre Godillon, journaliste pour DAZN, et l’interruption de la rencontre Marseille-Auxerre à cause de fumigènes, l’OM a été puni d’un match à huis clos avec sursis au Vélodrome. En gros, au prochain écart, les fidèles du club phocéen pourront se préparer à suivre leur équipe préférée devant la télé.

Le coach adjoint Andrea Maldera a également écopé de trois matchs de suspension ferme après son exclusion contre Lens, quand Éric Roy a pris un match après celle subie contre Monaco. Ce n’est pas tout : le stade Furiani sera à huis clos jusqu’à la décision définitive après les incidents contre Lorient ; l’espace réservé au groupe Lyon 1950 au Groupama Stadium est fermé pour un match à la suite du derby contre Sainté ; tout comme une partie de la tribune populaire à Nice et au Red Star après une révocation de sursis.

Vidons les stades pour améliorer le produit Ligue 1 !

