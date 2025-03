L'OM repart de l'avant

L'OM a retrouvé le chemin de la victoire contre Nantes dimanche soir (2-0). Amine Gouiri et Mason Greenwood ont permis aux Marseillais de se sortir du piège, et de se remettre la tête à l'endroit. Le club phocéen, deuxième de Ligue 1, reprend trois points d'avance sur Nice.

Marseille 2-0 Nantes

Buts : Gouiri (73e), Greenwood (77e)

Retour au calme, et à la victoire. Huit jours après la débâcle auxerroise, couronnée d’une énorme polémique arbitrale, l’Olympique de Marseille a retrouvé un contexte un peu plus serein au Vélodrome. Pas de polémique arbitrale, cette fois, ni d’errements défensifs majeurs. Les hommes de Roberto De Zerbi ont réussi à décoller le sparadrap nantais (2-0), à force de patience, grâce à deux buts dans les vingt dernières minutes. De quoi tourner la page et se relancer, à deux semaines du Classique contre le PSG.

L’orteil de Gouiri, la vista de Simon

Bien entrés dans leur match, les Olympiens ont conclu leur première action collective par un tir de Pierre-Emile Højbjerg, contré (2e). Cinq minutes plus tard, le centre de l’ancien Canari Quentin Merlin a bien failli se transformer en passe décisive pour Amine Gouiri, un peu court (7e). L’OM n’a pas tardé à trouver la faille, par Adrien Rabiot, qui a parfaitement repris le ballon que lui avait transmis Gouiri (11e). Une joie de courte durée car le but a été refusé pour un hors-jeu d’un orteil de l’Algérien (11e).

Le soufflé est cependant retombé après ce premier quart d’heure prometteur. La défense marseillaise a même été mise en difficulté sur plusieurs situations par Moses Simon, véritable poison sur le côté gauche. Ses coups d’accélérateur ont engendré deux grosses occasions : Johann Lepenant a tenté sa chance dans la surface, sollicitant pour la première fois Geronimo Rulli (17e), puis c’est Louis Leroux qui s’est arraché pour pour glisser le ballon à quelques centimètres du poteau (19e). La bataille s’est engagée, et les Canaris n’ont pas démérité – 18 duels gagnés en première période, contre 15 pour l’OM. Malgré 75% de possession, les Marseillais ont manqué de tranchant pour déstabiliser le rideau nantais, à l’image de Mason Greenwood, auteur d’une frappe enroulée trop enlevée (25e) puis mis en échec par le mur sur coup franc (34e).

Dis-moi Goui !

L’OM a appuyé sur son côté gauche pour tenter de bousculer le bloc adverse. Quentin Merlin s’est montré précis, mais Gouiri n’a pas pu reprendre son centre, bien cadré par Nicolas Pallois (49e), et Greenwood, à l’entrée de la surface, n’a pas réussi à surprendre Anthony Lopes, qui s’est détendu pour la photo (57e). Le Vélodrome a même retenu son souffle en voyant Leroux mettre Balerdi dans le vent et buter sur Rulli à bout portant (63e). La libération est finalement venue du supersub Valentin Rongier, plein d’esprit collectif et de sang froid au moment de pénétrer dans la surface pour servir une offrande à Gouiri (1-0, 73e). Le FC Nantes a une nouvelle fois craqué dans la foulée sous l’accélération de Greenwood, qui a éliminé Saidou Sow et fini le travail d’un plat du pied dans le petit filet (2-0, 77e). Lopes s’est bien couché pour empêcher Gouiri de s’offrir un doublé (81e), et figer le résultat pour de bon. Quatorzième du classement, Nantes reste en position précaire, avec quatre points d’avance sur le barragiste. L’OM, à l’inverse, pourra se satisfaire de récupérer un peu d’air en repoussant Nice, troisième, à trois longueurs. Tout en gardant la tête froide.

Marseille (3-4-2-1) : Rulli – Murillo (Lirola, 24e [Felipe, 79e]), Balerdi, Kondogbia – Henrique, Højbjerg, Bennacer (Rongier, 58e), Merlin (Dedic, 59e) – Greenwood (Nadir, 79e), Rabiot – Gouiri. Entraîneur : Roberto De Zerbi.

Nantes (5-3-2) : Lopes – Leroux, Pallois, Castelletto, Sow, Coco – Coquelin (Amian, 46e), Chirivella, Lepenant – Simon (Elia, 70e), Abline (Mohamed, 70e). Entraîneur : Antoine Kombouaré.

