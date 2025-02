Waldemar Kita s’inquiète des propos de Pablo Longoria avant OM-Nantes

Après Antoine Kombouaré, place au président.

Les déclarations de Pablo Longoria lors de la défaite marseillaise à Auxerre ce week-end ont fait réagir le petit monde de la Ligue 1, des entraîneurs aux dirigeants. À commencer par Waldemar Kita, qui a posé les bases de potentielles nouvelles polémiques lors du match à venir entre l’OM et Nantes dans un court entretien accordé à L’Équipe : « Soit il a des preuves de corruption et il doit les sortir, soit cette attaque n’est pas justifiée, et ça pose un autre problème, celui de créer un doute. Je ne sais pas dans quel état d’esprit seront les arbitres pour notre match à Marseille. »

L’inquiétude d’un biais marseillais

« Ce qui m’inquiète le plus, c’est que le milieu du foot est touché. Longoria donne l’image que nos arbitres sont achetés. Il parle même d’aller dans une Superligue. Mais de quel droit parle-t-il comme ça ?, poursuit Kita. Il veut quitter la France ? Il n’y a pas de problème, mais il ne faut pas salir le pays de cette façon-là. »

Enfin, il condamne le caractère dramatique de ce dérapage et estime que la pression mise sur le corps arbitral par Longoria va biaiser les décisions des hommes et femmes au sifflet : « Maintenant, chaque fois que Marseille va être arbitré, il va y avoir une interrogation. Ça va être un drame. Parler de corruption, c’est fou comme terme ! Il va falloir faire une réunion avec les arbitres cette semaine. Il est inadmissible de mettre ainsi de la pression sur les arbitres. Je suis très inquiet pour notre match au Vélodrome. »

La grosse semaine de nos présidents, ça fait plaisir.

Antoine Kombouaré au soutien du corps arbitral