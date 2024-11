On en sait un peu plus sur la virée shopping chez Adidas des amis de Pogba

La folie des grandeurs.

Lors du deuxième jour d’audience du procès concernant la rocambolesque affaire de la séquestration de Paul Pogba, c’est Machikour K. qui passait à la barre pour son interrogatoire. Le grand ami de Mathias Pogba a notamment du revenir sur la virée shopping organisée le 23, 24 et 26 mars au magasin Adidas des Champs-Élysées, d’où il est reparti, en compagnie de Adama C., co-accusé dans l’affaire, avec 57 220 euros d’articles. Pour repartir avec l’intégralité de leurs emplettes, dont 633 articles pour le seul 26 mars, Machikour a dû louer un camion spécialement pour l’occasion, et les employés ont recouru à une noria pour charger le butin.

Après une reprise, l'audience est de nouveau suspendue. Les débats ont porté sur la demande de nullité formulé par la défense des accusés concernant la procédure pouvant entraîner la nullité du mandat de dépôt de Roushdane K, seul accusé parmi les six à comparaître en détention… — SO FOOT (@sofoot) November 26, 2024

« On était un peu dans l’euphorie de l’achat VIP », a reconnu Machikour, plutôt détendu à la barre. « C’est Paul qui a émis le souhait d’y aller, parce qu’il y avait bientôt les fêtes musulmanes et il fallait faire plaisir à toutes les familles ». Paul, qui a du régler 17 000 euros de différence entre la somme allouée aux ambassadeurs et l’addition finale, « n’était pas content », s’est-il souvenu. Une sortie survenue quelques jours après la séquestration du 19 mars, qui n’a pas semblé marquer outre mesure l’intéressé et son ami Adama C., quand bien même ce dernier était directement présent lors de l’attaque à main armée. « Chacun avait repris le cours de sa vie », s’est justifié celui qui avait bénéficié de 150 000 euros de la part de la Pioche pour ouvrir un restaurant à Pontault-Combault (Seine-et-Marne) en 2019. À noter que le procès ayant pris un important retard à cause d’une panne informatique, l’intégralité des autres accusés devraient être interrogés entre demain et vendredi.

On ne savait pas que la Pioche avait une gueule de Père Noël.