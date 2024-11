Les joueurs de Leicester en pleine Christmas party pendant le limogeage de leur coach

Ce n’est vraiment pas dans l’esprit de Noël.

Seizième de Premier League, Leicester City flirte dangereusement avec la zone rouge et un retour en Championship. Dans l’espoir d’éviter cette relégation, les dirigeants ont décidé de virer leur entraîneur Steve Cooper, dimanche, à la suite d’une défaite face à Chelsea (1-2).

Déguisements et hommage à leur ancien coach

Visiblement affectés ni par ce nouveau revers ni par l’avenir de leur coach, certains Foxes se sont rapidement envolés vers le Danemark pour la Christmas Party annuelle. De quoi ravir le tabloïd local Ekstra Bladet, qui a immortalisé la belle fête de Harry Winks, Conor Coady, Jannik Vestergaard ou encore Victor Kristiansen au Museo, une discothèque de Copenhague.

Alors que le lendemain, Harry Winks s’est déguisé en Oompa Loompa de Charlie et la Chocolaterie, Daniel Iversen en Bob le Bricoleur ou Kasey McAteer en Laa-Laa des Teletubbies, les joueurs avaient auparavant bien ri devant un tableau sur lequel était écrit « Enzo I miss U » (« Enzo tu me manques ») en référence à Enzo Maresca, prédécesseur de Steve Cooper et bourreau de ce dernier, puisqu’il officie aujourd’hui à Chelsea.

Et dire qu’Andy Carroll se lamentait que ces Christmas parties n’existent plus.

