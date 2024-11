Antoine Kombouaré comprend la colère des supporters nantais

Waldemar Kita, lui, s’en cogne royalement.

Alors que le FC Nantes a essuyé une nouvelle défaite ce dimanche face au Havre dans son stade de la Beaujoire (0-2), la quatrième de rang, la tension est palpable au sein des supporters dépités par les piètres performances de leur équipe. Interrompu à deux reprises par l’arbitre de la rencontre, le match a bien failli ne pas reprendre, les jets de balles de tennis précédant les banderoles et les chants moqueurs des supporters canaris. L’entraineur du FC Nantes Antoine Kombouaré, interrogé après la rencontre, a fait part de sa compréhension. « Les supporters sont très critiques mais ils ont raison, reconnaissait l’entraîneur des Canaris. On n’a rien à dire, on est dans une série catastrophique, on est conscients de ça ».

« Bienvenue au Football Club Med de Nantes »

Les tribunes de la Beaujoire, qui hésitaient dimanche entre encouragements et lassitude, ont brandi plusieurs banderoles moqueuses, dont l’une d’elles pour le moins explicite : « De la direction jusqu’aux joueurs, vous n’êtes que des touristes. Bienvenue au Football Club Med de Nantes ». Devant la nouvelle contre-performance des leurs, certains chants n’étaient d’ailleurs pas plus tendres : « On va en L2 ! À cause de vous, on se tape la honte dans toute la France. » Le gardien nantais Alban Lafont, qui déplorait après le match que « les saisons se ressemblent » pour le FC Nantes, a toutefois réagi aux banderoles, précisant : « Je ne pense pas qu’on soit des touristes, après, moi, je suis à l’intérieur. Je sais que tout le monde se donne à 100 % ».

Heureusement, les Canaris vont pouvoir se refaire la cerise dès samedi prochain… au Parc des Princes.

Le match Nantes-Le Havre a été interrompu