Auxerre au finish, Le Havre plonge Nantes dans la crise

Auxerre 1-0 Angers

But : Traoré (90e+3) pour l’AJA

L’AJA est sur un nuage !

Les hommes de Christophe Pélissier ont longtemps peiné à trouver la faille face au SCO d’Angers, mais à la fin, ils sont parvenus à aligner un quatrième succès consécutif en Ligue 1 grâce évidemment à Hamed Junior Traorè. L’ancien de Sassuolo, au bout du temps additionnel, est venu placer un coup de tête malicieux au second poteau qui a délivré l’enceinte icaunaise et offert trois points précieux à Auxerre qui n’a pas survolé cette rencontre, loin de là. Précieux, oui, car suite au nul entre Reims et Lyon, l’AJA revient à hauteur de l’OL, cinquième, et passe devant le Stade de Reims au classement. Quel tube de l’automne !

Nantes 0-2 Le Havre

Buts : Casimir (3e), Ngoura (74e) pour le HAC

Inutile de préciser en avant-match que ce Nantes-Le Havre avait des allures de match de la peur. Oui, même le 24 novembre au bout de douze journées. Dans un contexte tendu – « De la direction jusqu’aux joueurs, vous n’êtes que des touristes, bienvenue au football Club Med de Nantes » était inscrit sur une bâche déployée par la Brigade Loire – marqué par l’interruption de la rencontre en première période à la suite de jets de balles de tennis et d’une tentative d’intrusion de la part de certains supporters nantais, ainsi qu’en fin de match pendant de nombreuses minutes, à tel point qu’une cellule de crise a été ouverte, ce sont les Hacmen qui ont fait la différence sur le terrain. Grâce à un but de renard de Josué Casimir au bout de trois minutes de jeu (0-1, 3e) puis en seconde période sur une touche de Casimir bonifiée en puissance par Steve Ngoura (0-2, 74e). Après une demi-heure d’interruption et six minutes d’échauffement, le délégué principal de la rencontre a annoncé la reprise du jeu devant des tribunes vides, alors qu’il ne restait que… trois minutes de temps additionnel. Conséquence : Le Havre s’extirpe de la zone rouge, tandis que Nantes y plonge en tant que barragiste. La nuit s’annonce mouvementée à Nantes.

