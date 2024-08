Cédric Daury, l’adieu au Samouraï

Comme 99% des joueurs professionnels, Cédric Daury a un palmarès famélique et qui se limite à un titre de vice-champion de D2 glané avec l’Angers SCO en 1993. Mais la valeur d’un homme ne se résume pas au nombre de trophées remportés. Surtout quand on a glané son plus grand succès loin du terrain, en surmontant un cancer d’une glande salivaire appelée parotide. C’était en 2007, Cédric Daury était alors entraîneur de la Berrichonne de Châteauroux. De ces quelques mois passés en retrait à boxer ce foutu crabe, il est finalement revenu coacher Teddy Bertin, Bakary Sako, David Vandenbossche, Hassan Ahamada et consorts avec le visage à moitié paralysé. Un handicap qui témoigne de son ardeur au combat et le suivra jusqu’à la fin de sa vie, ce lundi 12 août, après avoir perdu, à 54 ans, le match retour contre un cancer qui a finalement achevé de le détruire de l’intérieur.

🖤 L’AJ Auxerre a eu la douleur d’apprendre le décès de Cédric Daury, qui luttait avec courage contre la maladie depuis plusieurs années. Le club adresse ses plus sincères condoléances à sa femme, ses enfants et ses proches. Un hommage lui sera rendu dimanche à l’Abbé Deschamps — AJ Auxerre (@AJA) August 12, 2024

Pour les supporters du SCO présents au Stade Jean-Bouin dans les années 1990, le nom de Cédric Daury reste surtout associé à celui de son comparse en attaque Christophe Lagrange, avec lequel il enchaîne les pions comme des perles (86 à eux deux, de 1990 à 1994), jusqu’à mener le SCO dans l’élite. Un an plus tard, la paire se fait la malle au Havre, où Daury réalise deux saisons pleines avant de continuer son petit bonhomme de chemin en solo et sous les radars du côté de Cannes, puis de Laval et enfin, de Châteauroux, où sa carrière d’attaquant prend fin en 2001. Après 365 matchs en treize saisons, Cédric Daury disparaît dans un relatif anonymat, comme 99% des joueurs professionnels restés de simples à l’échelle de leur club de province, loin des rêves de scène européenne et d’équipe nationale.

T’es une star pour les gens qui t’aiment

Parmi les hommages rendus au natif de Meudon après son décès, celui de Riyad Mahrez avait de quoi provoquer quelques frissons. Comme Zacharie Boucher, Gueïda Fofana ou Benjamin Mendy, l’international algérien fait partie des pépites havraises en qui Cédric Daury a eu confiance pour les lancer dans le grand bain du professionnalisme, peu après la relégation du club doyen en Ligue 2, sa division de prédilection, à tout juste 40 ans. Le pensionnaire du banc de touche du Stade Océane tout juste inauguré était alors le plus jeune entraîneur du football professionnel français et allait se construire une solide image de pompier de service, à l’image de ce maintien dans l’antichambre obtenu au terme de la saison 2011-2012. Bis repetita, après avoir sauvé Châteauroux d’une descente en National quelques mois avant d’avoir pris connaissance du diagnostic de sa maladie, alors cachée à ses joueurs pour ne pas perturber l’équilibre du groupe.

Un grand Monsieur. Reposez en paix coach Daury 🙏🏼🙏🏼 pensées à sa famille et à ses proches 🩵💙 @HAC_Foot pic.twitter.com/qYClEmCeLs — Riyad Mahrez (@Mahrez22) August 12, 2024

Dès lors, quoi de plus logique que de retrouver ce pompier-bâtisseur reprendre les rênes de l’AJ Auxerre peu après l’entame de la saison 2016-2017 ? Alors en pleins troubles après le départ prématuré de l’inexpérimenté Viorel Moldovan, l’AJA navigue à vue dans une Ligue 2 qu’elle a rejoint quatre ans plus tôt et dont elle semble incapable de pouvoir s’en extirper. Pourtant critiqué en interne, le président de l’époque Guy Cotret a eu le nez creux puisque, parmi les plus de 40 CV empilés sur son bureau pour remplacer le Roumain, c’est celui de Daury qui aura ses faveurs. Si les supporters ajaïstes font la moue face au choix de ce relatif inconnu, le vestiaire prendra fait et cause pour sa pomme au cours de cet invraisemblable feuilleton hivernal, lors duquel le tout nouveau président chinois James Zhou entend remplacer le Samouraï par Jean-Pierre Papin, un nom plus ronflant pour vendre son nouveau jouet dans l’Empire du milieu. Finalement maintenu à son poste, Daury sauve les miches du club bourguignon en le maintenant de justesse en Ligue 2. Il reviendra brièvement faire montre de ses talents une dernière fois en 2019 en remplaçant Pablo Correa au pied levé, en parallèle de sa nouvelle (et dernière) carrière : celle de directeur sportif.

Cédric nous a quitté après tant d’années de combat … une belle personne , un homme droit et un professionnel accompli . Un exemple de courage et de bienveillance …. on t’aimait et tu vas nous manquer .Une pensée affectueuse pour Karine , Carla , Mathis et Lucas Repose en paix pic.twitter.com/0fhGup56hA — GRAILLE Francis (@FrancisGraille) August 12, 2024

Ce rôle, il l’a endossé sous la houlette de celui qui allait devenir son ami proche sur les bords de l’Yonne : Francis Graille, choisi par James Zhou pour prendre la succession de Guy Cotret à la présidence du club qui retrouvera de nouveau la Ligue 1 cette saison. « Cédric est pour beaucoup dans l’AJA d’aujourd’hui, ne serait-ce que dans la composition de l’équipe de l’année dernière qui monte, explique l’ancien dirigeant à France Bleu Auxerre. Dans la base de l’effectif de cette année, il y a au moins la moitié de l’équipe qui a été recrutée par lui. Que ce soit Dono (Léon), Jubal, (Paul) Joly, (Gauthier) Hein, (Lassine) Sinayoko qui a été retenu ou (Gaëtan) Perrin qui était en phase de signer. » Comme les Angevins, les Havrais et les Castelroussins, les Auxerrois sont aujourd’hui en deuil d’un homme de l’ombre du football national qui a réussi à prendre avec succès la lumière chez eux. « Il a prouvé, à travers le combat qu’il a mené avec sa maladie et qui était courageux, qu’il savait ce que le mot résilience voulait dire, poursuit Francis Graille. Il a montré beaucoup d’humanité, de savoir-faire. C’était un très grand professionnel. Humainement, un mec charmant, adorable. » Un hommage lui sera rendu en marge du match Auxerre-Nice ce dimanche. Un moment qui ternira la joie de retrouver l’élite, mais qui rappelle que, même si tout va très vite dans le football, il ne faut jamais oublier grâce à qui on est arrivé là où l’on est.

Cédric Daury est décédé