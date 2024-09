Pronostic Le Havre Auxerre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un match avec des buts entre Le Havre et Auxerre ?

Le Havre est parvenu à se maintenir après une saison très intense. La formation normande s’en est sortie grâce à une excellente dernière ligne droite au cours de laquelle elle a notamment signé un match nul sur la pelouse du Parc des Princes face au PSG. Avec la baisse des droits télé, le HAC fait partie des victimes collatérales, puisque Digard ne peut pas se permettre de recruter massivement. Les Havrais doivent s’appuyer sur un groupe assez semblable à celui de l’an passé. Pour son entrée en lice, Le Havre a été battu par le PSG (1-4) au stade Océane en tenant les Parisiens en respect pendant longtemps, avant de s’imposer contre l’AS Saint-Étienne (0-2) avec des réalisations de Touré et Sangante. Déterminé à enchaîner, Le Havre veut prendre le dessus sur un adversaire direct dans la course au maintien.

Champion de Ligue 2, l’AJA a perdu l’un de ses meilleurs joueurs l’an passé, Gautier Hein. Le feu follet auxerrois a décidé de rester en L2, retournant au FC Metz. Recrue du mercato et buteur décisif face à Nice, Lasso Coulibaly s’est blessé gravement et pourrait manquer plusieurs semaines de compétition. Lors de la 1re journée du championnat, l’AJA a renversé l’OGC Nice (2-1) en marquant un but dans le temps additionnel. En revanche, les Bourguignons n’ont pas su enchaîner avec un revers concédé à la Beaujoire face au FC Nantes (2-0). Dans cette affiche entre 2 candidats au maintien, on pourrait voir un match ouvert avec des buts de chaque côté, avec un avantage pour Le Havre à domicile.

