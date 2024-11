Le ministère de l’Intérieur souhaiterait dissoudre la Brigade Loire du FC Nantes

Le vent souffle sur l’Armorique.

Le FC Nantes risque gros après les débordements ayant eu lieu ce dimanche face au Havre (0-2). Plusieurs supporters nantais, en colère contre la direction du club et la LFP, ont en effet interrompu la rencontre après avoir jeté des projectiles et tenté d’envahir le terrain. Le club de Loire-Atlantique est convoqué ce mercredi devant la commission de discipline et pourrait bien écoper d’un huis clos partiel pour le prochain match à la Beaujoire face à Rennes, le 8 décembre prochain. Mais selon les informations de Ouest-France, un autre gendarme bien plus intimidant serait en train de se pencher sur le dossier : le ministère de l’Intérieur Bruno Retailleau étudie ainsi « très sérieusement » le lancement d’une procédure de dissolution de la Brigade Loire, le groupe ultra du club nantais.

Des antécédents de radiation

Si la Brigade Loire a toujours refusé de se déclarer en association, ne pouvant ainsi être assignée en justice, elle est tout de même considérée comme « un groupement de fait », à savoir un groupe de personnes clairement identifiables et constitué en vue de « leur expression collective ». Le Code de la Sécurité intérieure offre la possibilité au gouvernement de procéder à la dissolution administrative d’un groupement de fait par un décret en conseil des ministres, une mesure qui s’applique d’ailleurs aux supporters ayant commis « des infractions lors de manifestation sportive ».

En 2010, le ministre de l’Intérieur de l’époque Brice Hortefeux avait rayé de la carte sept groupes de supporters, dont quatre étaient constitués en groupement de fait. « C’est le seul moyen de siffler la fin de la récré », a ainsi lâché un salarié du FC Nantes à Ouest-France. « Les politiques peuvent aussi s’emballer, tempère une autre source du club. Ils devront venir avec des arguments juridiques. »

Qu’elle doit être dure, la vie d’un supporter nantais.

