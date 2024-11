Aristouy : « Les Kita manquent de stratégie et de visibilité »

Il avait envie de vider son sac.

Il y a un an, Pierre Aristouy était démis de ses fonctions d’entraîneur du FC Nantes, à la suite d’un match nul (0-0) contre Le Havre. Depuis, Aristouy n’entraîne plus et envisage carrément de ne plus le faire, même s’il admet vouloir rester dans le milieu du sport, pour exercer d’autres activités. Dans les colonnes de Ouest-France, il est revenu sur cette surprenante éviction qui a changé sa trajectoire : « Ce match venait à la suite de trois défaites. Ce qui me gêne avec les Kita, c’est que si sur les 19 frappes ce jour-là contre les Normands, une était rentrée, je n’aurais pas été écarté à ce moment-là. C’est la résultante d’un manque de stratégie et de visibilité. À la limite, j’aurais presque peut-être plus compris qu’ils me limogent après la défaite à Metz. Aujourd’hui, si j’ai bien compté, le FCN actuel est à 8 matchs sans succès, non ? Est-ce que moi j’aurais survécu à 8 matchs sans victoire ? , peste-t-il. […] Quand j’ai vu le nom de Franck Kita s’afficher sur mon mobile, j’ai tout de suite compris. Je considère que l’objectif premier d’un entraîneur est d’amener son équipe dans la surface adverse. Après, ce qu’il se passe dans les surfaces – et ce n’est pas pour se déresponsabiliser -, c’est lié à la maîtrise des joueurs. »

Dis, arrière-grand-père, le FC Nantes sans les Kita, ça ressemblait à quoi ?

