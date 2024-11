Le cri d'alerte du capitaine de la Martinique

Une alerte de plus.

Après les récentes montées au créneau de Thierry Henry ou Marcus Coco, c’est au tour de Brighton Labeau, capitaine de l’équipe de Martinique (19 sélections), de dénoncer le coût de la vie devenu exorbitant aux Antilles dans les colonnes de Ouest-France ce jeudi. Selon l’attaquant de Guingamp, dont la femme et les deux enfants vivent sur l’île aux fleurs, « les dirigeants français ne se rendent pas compte que la situation est très marquante pour la population. Elle souffre, elle a du mal à se nourrir. »

Des prix trois à quatre fois plus élevés qu’en métropole

« Le coût de la vie est exagéré, donc ça serait bien qu’ils arrêtent de fermer les yeux, parce que ça reste un département français, continue-t-il. Et qu’ils puissent prendre de réelles décisions pour aider le peuple, même si on est de l’autre côté de l’Atlantique. » Faisant notamment référence au prix hallucinant des bananes en Martinique, le joueur de 28 ans dénonce un « prix des courses trois à quatre fois plus cher qu’en métropole » et exhorte les autorités à prendre des décisions rapides et concrètes.

Force à tous les Antillais.

