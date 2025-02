Cannes monte avec brio sur Guingamp, Reims s’offre une demie à Angers

Cannes 3-1 Guingamp

Buts : Abbas (23e), Gonçalves (30e) et Domingues (69e) pour les Cannois // Siwe (46e) pour les Guingampais

Magnifique !

La magie de la Coupe était partout ce mardisoir à Cannes : un barbecue qui flambe, du suspense, des buts de dingue et une qualification pour les demi-finales de Coupe de France. La soirée est parfaite pour le club de National 2. Après Grenoble et Lorient, jamais deux sans trois pour les Cannois. Les Dragons ont soufflé sur Guingamp (3-1).

Une alarme incendie à cause des merguez et un but de fou

Les hommes de Damien Ott avaient d’abord soufflé sur leur gril pour éteindre l’alarme incendie, entendue en début de match au stade Pierre-de-Coubertin, qui s’est quand même enflammé. Pour preuve : Johan Micoud et Zinédine Zidane ont vu un bout de leur lointain héritier. Il s’appelle Chafik Abbas. Le festival de l’ailier, rentré sur son pied gauche, a terminé dans la lucarne de Babacar Niasse (1-0, 23e). Quel but pour l’ancien Guingampais, qui avait quitté le club au moment du Covid avant de bourlinguer dans les divisions inférieures. Il avait déjà marqué un doublé en seizièmes contre Lorient.

Après Zidane et Micoud, Patrick Vieira est revenu en mémoire des Cannois, quand leur milieu Cédric Gonçalves a envoyé un lob magnifique du milieu du terrain. La balle a terminé sous la barre de Niasse (2-0, 30e). Si le but de Jacques Siwe et la grosse entame de deuxième mi-temps de Guingamp ont ajouté du suspense au scénario (2-1, 46e), Julien Domingues a envoyé les Cannois au ciel (3-1, 69e). Un parfait but d’attaquant pour le meilleur buteur de la Coupe de France.

🏆 #CoupeDeFrance 💬 Cédric Gonçalves (@ASCannes1902) : "C'est un geste que je réalise parfois en championnat. C'est exceptionnel mais c'est un travail d'équipe !" pic.twitter.com/v2a09Y1jql — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 25, 2025

Cannes n’est plus qu’à 90 minutes du Stade de France, qu’il n’a jamais visité. Les Dragons vivront leur meilleur parcours depuis 1992 quand, à une semaine de la catastrophe de Furiani, ils s’étaient hissés en demi-finales de la plus belle des compétitions.

Quelle soirée.

Angers 1-1 (3 TAB 5) Reims

Buts : Dieng (90e+6) pour le SCO // Nakamura (79e) pour les Rémois

Tirs au but : Dieng, Niane , Ferhat, Raolisoa côté angevin // Nakamura, Moscardo, Sangui, Ito, Diakité côté rémois

De l’ennui et du suspense.

Dans le seul choc 100% Ligue 1 de ces quarts de finale de Coupe de France, Angers n’a pas voulu revivre son parcours de 2017. Sans tranchant, le dixième de Ligue 1 a laissé Reims sauver sa saison au bout de l’ennui et des tirs au but (1-1, 3-5 aux TAB). Reims connaîtra sa première demi-finale de Coupe de France depuis 1988.

Un ascenseur émotionnel pour le SCO

La VAR, présente ce mardi soir, avait pourtant aidé Jacques Ekomié et les locaux. La main du défenseur, sur un centre de Nakamura, a été considérée comme licite (25e). Jean-Pierre Caillot a rouspété, puis a siesté. Le Stade de Reims a marqué pour la première fois après 484 minutes sans buts grâce à une tête de Nakamura, libre (0-1, 79e). Et délivreur donc. Comme en 2021, Angers pensait s’arrêter en quarts de finale, mais Bamba Dieng, déjà buteur ce week-end contre Saint-Étienne, a arraché les tirs au but (1-1, 90e +6), après plusieurs occasions manquées pour les Angevins, à l’instar d’Ibrahima Niane qui aura été le seul à ne pas transformer sa tentative lors de la séance.

C’est bien la peine de battre Bobigny sous la pluie.

