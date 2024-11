Marcus Coco prend position à son tour contre le coût de la vie aux Antilles

Qui a dit que les footballeurs ne s’engageaient plus ?

Ces dernières semaines, les Antilles connaissent une importante mobilisation pour protester notamment contre le coût de la vie sur place. Les produits alimentaires y sont en effet largement plus chers qu’en métropole, ce qui avait notamment faire réagir Thierry Henry, récemment. Présent en conférence de presse ce vendredi, Marcus Coco a également pris position contre la situation : « Je l’ai vécu donc je sais très bien que c’est quelque chose dont tout le monde n’est pas au courant. Je pense qu’il faut y aller pour vraiment prendre conscience du coût de la vie là-bas. Quand j’étais jeune et que je vivais là-bas, c’était déjà élevé et ça a encore augmenté, a fustigé le natif des Abymes, en Guadeloupe. Il faut étudier (ce qui se passe), le partager et médiatiser. Je parle en tant que Guadeloupéen et Antillais, ça fait très longtemps qu’on subit. »

« Il faut le vivre pour comprendre »

Les récentes mobilisations ont permis de faire connaître la situation en métropole. « Il y a eu des manifestations, des choses ont été dites, mais aujourd’hui on en revient au même constat qu’il y a quelques années. Tout est très cher. J’espère vraiment que ça va changer parce que ce n’est bénéfique pour personne, poursuit le Nantais. Même pour ceux qui vont en vacances, ça fait un choc de faire ses courses entre la France et les Antilles. On en parle un peu plus aujourd’hui parce que c’est extrême. On a toujours pris sur nous mais au bout d’un moment il faut dire les choses. Les retours sont peut-être trop violents, mais il faut vraiment le vivre pour comprendre. »

Suffisant pour (enfin) faire évoluer les choses ?

