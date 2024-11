Ligue des champions : le classement complet après cinq journées

La Red Party commence.

Après cinq journées de Ligue des champions, le classement commence à donner un peu plus d’informations. Ainsi, on peut voir que les premières places sont désormais (définitivement ?) trustées par les favoris : Liverpool (1er), l’Inter Milan (2e), le FC Barcelone (3e) et le Borussia Dortmund (4e). Les Reds passent en tête grâce à une victoire de prestige face au Real Madrid, de son côté englué à la 24e place.

Hormis le PSG, les Français bien placés

Rien d’alarmant dans un premier tour où huit équipes sont directement qualifiées pour le tableau principal et seize auront la possibilité de passer par les barrages. Pour l’instant, ni les Madrilènes ni le Paris Saint-Germain (25e) ne sont en bonne position, mais les trois matchs suivants devraient leur permettre d’engranger des points précieux. Le Bayern Munich (13e), l’AC Milan (16e), Manchester City (17e) et la Juventus (19e) sont, eux, provisoirement barragistes.

🚨 Il est là : le classement de la Ligue des champions après cette 5ème journée ⬇️ 🇫🇷 3 clubs français dans le Top 24 🤩 🥶 Ça devient inquiétant pour le PSG et le Real Madrid, 25ème et 24ème #UCL pic.twitter.com/AojnkkiG7V — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 27, 2024

Du côté des autres clubs français, Monaco reste dans le bon wagon (8e) malgré sa défaite à domicile contre Benfica. Brest (11e) et Lille (12e) suivent de très près et voient leurs chances d’accéder aux barrages grimper chaque semaine. Avec dix points chacun, les trois représentants de l’Hexagone en compte déjà six de plus que le PSG…

Les indices UEFix en sueur.

Ángel Di María et Benfica renversent Monaco