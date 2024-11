Arne Slot ne considère pas avoir transformé Liverpool

« La modestie, c’est la housse du talent. »

Invité à réagir en conférence de presse à la nouvelle victoire de prestige de Liverpool face au Real Madrid ce mercredi (2-0), l’entraîneur des Reds Arne Slot est revenu sur l’empreinte qu’il est en train de poser sur le jeu de son équipe, qui caracole en tête du classement avec cinq victoires en autant de rencontres européennes. Selon lui, « le nouveau staff n’a pas transformé tant que ça l’équipe, on s’est juste adaptés ». « Cette équipe a toujours été là, et a toujours rivalisé avec les meilleurs d’Europe », a-t-il modestement rappelé.

Alors que le départ du club de la légende Jürgen Klopp l’été dernier avait laissé les supporters en deuil, l’arrivée du Néerlandais Arne Slot sur le banc de Liverpool n’a pas semblé enrayer la dynamique des Reds, bien au contraire. S’il a « beaucoup aimé » la prestation des siens face au Real de Kylian Mbappé, Arne Slot a précisé que son équipe « vise plus que seulement gagner des matchs de poule ». À la faveur de sa nouvelle victoire, Liverpool est au moins assuré de disputer les barrages en février, et plus si affinités.

Pendant ce temps-là, Manchester United cherche toujours à oublier Alex Ferguson.

