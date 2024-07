Le FC Nantes annonce un départ

Rémy décampe.

Arrivé à Nantes en 2021, Rémy Descamps – libre de tout contrat depuis le 1er juillet – ne prolongera pas avec le FC Nantes, qui a confirmé son départ ce jeudi 4 juillet. Le portier de 28 ans aura passé trois saisons chez les Canaris, avec qui il a participé à l’épopée victorieuse en Coupe de France en 2021-2022, disputant toutes les rencontres… sauf la finale.

Dix-sept matchs joués en trois ans : l’ancien gardien du Paris Saint-Germain sera toujours resté dans l’ombre d’Alban Lafont, même si les pépins physiques de l’ancien Toulousain lui auront permis de participer à six rencontres de championnat, cette saison. Avec le départ officiel de Remy Descamps et la volonté de Lafont de quitter le club, on se dirige vers un gros chantier au poste de gardien de but.

Quelqu’un a le numéro de Micka Landreau ?

Après avoir assuré l'intérim pendant la blessure d'Alban Lafont, Rémy Descamps a retrouvé sa place sur le banc. Mais le gardien du FC Nantes continue de briller sur un autre terrain : celui de l'écologie. https://t.co/xFsJxAh6KW — SO FOOT (@sofoot) November 14, 2023

