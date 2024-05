Fin de saison pour Neil El Aynaoui, victime d’une entorse du genou gauche

L’hécatombe continue en Ligue 1.

Après les forfaits de Denis Zakaria (AS Monaco) et Lucas Hernandez (PSG) confirmés ce jeudi, un autre élément de la Ligue 1 ne foulera plus les pelouses d’ici à la fin de saison. Il s’agit du Lensois Neil El Aynaoui, victime d’une entorse du genou gauche face à Marseille dimanche dernier (2-1). Son coach, Franck Haise, l’a confirmé en conférence de presse, à la veille d’affronter Lorient ce vendredi, ajoutant qu’il « va récupérer pour préparer la saison prochaine ». Le milieu marocain a pris part à 32 rencontres toutes compétitions confondues cette saison, et inscrit 1 but et fait 3 passes décisives en championnat.

Un second joueur des Sang et Or manquera également à l’appel, puisque le latéral Jhoanner Chávez est forfait pour la réception des Merlus, touché à la cuisse. Le coach artésien espère le retrouver dans le groupe dès la semaine prochaine. Salis Abdul Samed et le jeune Ouzbek Abdukodir Khusanov font quant à eux leur retour dans l’effectif. Une bonne nouvelle pour le RC Lens à qui il reste trois matchs pour sauver sa saison. 6e du championnat, le club accuse cinq points de retard sur Nice (5e), mais deux unités d’avance sur l’OM (7e). Lens peut donc encore rêver d’Europe.

Vivement la fin du championnat pour préserver (un peu) les joueurs.