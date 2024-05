Jean-Louis Leca tire sa révérence

Avvèdeci Jean-Louis.

Après vingt ans à garder les cages de Ligue 1 et de Ligue 2, Jean-Louis Leca raccroche. Le gardien du RC Lens a annoncé ce vendredi mettre un terme à sa carrière. Dans un long message posté sur Instagram, le portier formé au SC Bastia a remercié tous ceux qui l’ont accompagné durant ses années passées comme joueur : « Le mot qui me vient spontanément à l’esprit, c’est merci. J’exprime toute ma gratitude aux clubs qui m’ont permis de vivre une histoire incroyable. »

Le Corse a commencé sa carrière en 2004 sur l’Île de Beauté, où il est devenu une légende du SC Bastia. Également passé par Valenciennes et Ajaccio, Leca a atterri chez les Sang et Or en 2018. Dans l’Artois, il a laissé sa marque en contribuant à la remontée des Lensois dans l’élite à l’issue de la saison 2019-2020. Après deux bonnes années en Ligue 1, le gardien au caractère bien trempé s’est progressivement fait couper la chique par Brice Samba, qui l’a relégué à un rôle de meneur d’hommes.

Un dernier match ce dimanche face à Montpellier pour finir en beauté à Bollaert ?