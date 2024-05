Les enjeux de la dernière journée de Ligue 1

Et voilà, c’est déjà fini. Ce dimanche soir (21h) marque la fin du cru 2023-2024 de notre bonne vieille Ligue 1. Avant de lui dire au revoir et de s’ennuyer jusqu’à la reprise, tour d’horizon des enjeux de l’ultime journée dans l’Hexagone.

Qui de Lille ou de Brest complétera le podium ?

Paris premier, Monaco deuxième, c’est bon c’est fait. Les feux des projecteurs seront surtout braqués ce dimanche soir sur cette fameuse troisième place, auparavant périlleuse, qui est devenue assez sexy avec le nouveau format de la Ligue des champions, puisque désormais directement qualificative pour la C1. Nul doute que les Lillois (3es, 58 points +18) et les Brestois (4es, 58 points +16) vont se livrer une ultime bataille à distance sans répit. Car vous l’aurez compris : cette saison, c’est la 4e place qui est synonyme de tour préliminaire, de potentiel barrage et donc d’un mois d’août d’ores et déjà dantesque. Alors pour profiter tranquillement des J.O., il va falloir faire le boulot dès ce dimanche soir. Le programme ? Lille, meilleure équipe de Ligue 1 à domicile, reçoit l’OGC Nice, qui n’a plus rien à jouer, tandis que Brest est attendu chez l’équipe à battre de cette fin de saison, Toulouse.

Un duel à trois pour l’Europe

À une vingtaine de jours des élections européennes, la bataille fait déjà rage dans le monde du ballon rond afin de connaître les heureux élus qui représenteront la France à l’échelle continentale. Lens (6e, 50 pts, +8), Lyon (7e, 50 pts, -7) et Marseille (8e, 47 pts, +10) se disputent la 6e et même la 7e place qui pourrait être qualificative pour la C4 en fonction du résultat de la finale de la Coupe de France. Les Sang et Or partent donc de la ligne de départ avec quelques mètres d’avance : si les hommes de Franck Haise s’imposent à Bollaert face à Montpellier qui est déjà en vacances, leur 6e place sera assurée grâce à leur différence de but ultra-favorable. Pour espérer griller la politesse aux Artésiens, l’OL devra vaincre Strasbourg et espérer un faux pas des Lensois. Les Marseillais, eux, devront s’en remettre à la grâce du ciel en battant Le Havre à l’extérieur – les Olympiens sont actuellement la pire équipe de l’élite loin de leurs terres, à égalité avec Clermont – tout en espérant voir Lens ou Lyon trébucher pour sauver le peu qu’il reste d’une saison ratée. Autant dire que l’OM a plus de chances de gagner à l’Euromillions.

À Lorient, l’espoir est le dernier à mourir

Allumer un seul cierge ne sera pas suffisant pour Lorient (17e, 26 pts, -28), en bien mauvaise posture tout en bas du classement. C’est simple : si l’OM a besoin d’un alignement des planètes pour rêver de 6e place, seul l’alignement d’une galaxie tout entière permettrait aux hommes de Régis Le Bris d’accrocher les barrages au détriment de Metz (16e, 29 pts, -21). Au Moustoir, les Merlus (qui restent sur sept défaites consécutives) doivent impérativement gifler la lanterne rouge clermontoise avec de nombreux buts d’écart et prier pour que le PSG fasse de même face aux Grenats. Par exemple : une victoire 4-0 des Merlus conjuguée à une défaite 4-0 des Messins sur un triplé, par exemple, de Kylian Mbappé. En l’écrivant, ça semble quand même jouable. Le seul problème, c’est que Lorient n’a plus marqué quatre pions dans un même match depuis le 27 août dernier.

À chaque printemps son lot de joueurs qui tirent leur révérence, et 2024 ne fait pas exception. C’est déjà officiel, mais la saison prochaine, le Stade de Reims sera orphelin de Yunis Abelhamid qui s’en va après sept ans de bons et loyaux services. Une der des ders en Ligue 1 qui sera sûrement plus célébrée que celle de Kylian Mbappé, fêté par le CUP mais sifflé par une partie des supporters parisiens lors de sa dernière au Parc, qui va donc s’offrir une dernière sortie à Metz, là où tout avait commencé pour lui avec Paris, avant de traverser les Pyrénées. Cette 34e journée de Ligue 1 sera également la dernière de Jean-Louis Leca, qui a d’ores et déjà annoncé que le match de ce dimanche serait le dernier de sa longue carrière. Clin d’œil du destin, Brice Samba est touché aux quadriceps, ce qui devrait permettre au Corse d’être titulaire lors de la réception de Montpellier. De quoi s’offrir un dernier tour de piste, ce que pourrait ne pas connaître Kevin Danso : annoncé sur le départ, l’Autrichien a été écarté du groupe après avoir demandé à Franck Haise de ne pas prendre part à cette ultime rencontre. À Toulouse, Moussa Diarra non plus ne pourra pas faire ses adieux à son public ce dimanche : alors qu’il vient d’annoncer son départ, le Malien est suspendu pour l’ultime journée. Enfin, on ne devrait pas non plus voir Mostafa Mohamed à Nantes, mais pour une tout autre raison : selon Ouest-France, la lutte contre l’homophobie ce n’est toujours pas pour lui.

