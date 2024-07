Darwin Núñez et les joueurs uruguayens se sont battus avec des supporters colombiens

Sur l’échelle d’un Kaaris-Booba à Orly, on est pas mal.

Après l’élimination de l’Uruguay par la Colombie cette nuit en demi-finale de la Copa América, des heurts ont éclaté entre les supporters des deux équipes en tribunes. Les hostilités avaient déjà commencé sur le terrain, puisqu’après le coup de sifflet final, Luis Suárez a embrouillé Miguel Borja, à qui il reprochait d’être trop démonstratif dans sa célébration de la victoire. Peu de temps après, une bagarre a éclaté en tribunes entre supporters, dont certains étaient visiblement alcoolisés, provoquant l’intervention de plusieurs joueurs uruguayens.

This footage shows a bit clearer what happened between Darwin Nuñez and the Colombian fans. pic.twitter.com/AHKjDGIj42

Ronald Araújo et Darwin Núñez sont montés dans les gradins pour tenter de repousser les Colombiens, distribuant quelques gifles au passage, tout en étant aspergé de bières et de coups. Le défenseur uruguayen José María Giménez a ensuite expliqué que le secteur où avaient eu lieu les échauffourées était celui réservé aux proches des joueurs de la Celeste. « Nos familles étaient en danger. C’est une catastrophe. Nous avons dû nous précipiter dans les tribunes pour faire sortir nos proches, C’est un désastre » a déclaré le défenseur de l’Atlético, regrettant l’arrivée tardive des forces de l’ordre. Une vidéo de Darwin Núñez réconfortant son fils après l’altercation a aussi beaucoup tourné sur les réseaux sociaux.

Darwin Núñez consoling his son after the altercation that took place at full time v Colombia.

Supposedly drunk Colombia fans ‘avalanched’ the families of the Uruguayan players which is when Darwin & other players went up to the stands to fight them. pic.twitter.com/0zsK7xy1PH

