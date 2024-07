Combiné spécial dernières demi-finales : Plus de 350€ à gagner en pariant sur l’Euro et la Copa America (+100€ offerts en CASH offerts)

Qui de l’Angleterre ou des Pays-Bas rejoindra l’Espagne en finale de l’Euro ? La Colombie et l’Uruguay s’affrontent également pour une place en finale, de la Copa America cette fois, contre l’Argentine. L’occasion de placer un dernier combiné sur les demi-finales de ces deux grandes compétitions qui touchent déjà à leur fin. Pour le miser, vous pouvez profiter d’un bonus en CASH chez PMU : c’est simple, vous misez jusqu’à 100€ sur ce combiné et s’il ne passe pas, vous êtes remboursé jusqu’à 100€ en CASH !

100€ offerts en CASH pour parier sur notre combiné !

Envie de parier sur les matchs de l’Euro et de la Copa sans trop de pression ?

PMU Sport vous offre 100€ de bonus EN CASH sur votre 1er pari.

Ce qui veut dire que si votre 1er de 100€ est perdu, vous êtes remboursé de 100€ en ARGENT RÉEL et vous pouvez même retirer vos 100€ directement sur votre compte bancaire si vous le souhaitez !

C’est un bonus exceptionnel, puisqu’en principe, vous obtenez votre remboursement en paris gratuits, et non en CASH comme chez PMU.

Cliquez ici ou sur l’image ci-dessous pour vous inscrire chez PMU et profiter de 100€ en CASH.

Notre combiné Euro/Copa :

Pays-Bas – Angleterre :

Prédire un vainqueur entre les Anglais, souvent décevants malgré un effectif remarquable, et les Néerlandais, solides et confiants après leurs victoires contre la Roumanie (3-0) et la Turquie (2-1), est une tâche ardue. Ce qui est certain, c’est que les deux équipes aligneront leurs joueurs clés. Du côté néerlandais, on retrouvera Gakpo, co-meilleur buteur de la compétition avec 3 buts et une passe décisive, accompagné de Depay et Xavi Simons. Les Anglais pourront compter sur Kane, auteur de deux buts contre le Danemark et la Slovaquie, Bellingham, également double buteur, ainsi que Saka, Foden et Palmer. Avec des attaques prolifiques de chaque côté, on peut s’attendre à un festival de buts, d’autant plus que les deux équipes ont marqué lors de 5 de leurs 6 derniers affrontements, avec une moyenne de plus de 3 buts par match.

Uruguay – Colombie :

Ce match oppose deux outsiders qui prétendent à la victoire de cette Copa, promettant une rencontre spectaculaire. Les Colombiens, avec une attaque impressionnante, ont obtenu des victoires convaincantes contre le Paraguay (2-1), le Costa Rica (3-0) et le Panama (5-0), tout en tenant tête au Brésil en phase de poules (1-1). En face, les Uruguayens, après avoir éliminé les Brésiliens aux tirs au but au tour précédent à la suite d’un match nul (0-0), ont également réalisé un parcours excellent en battant le Panama (3-1), la Bolivie (5-0) et les États-Unis (1-0). La présence de nombreux talents offensifs des deux côtés, comme les attaquants de Liverpool Nunez et Diaz, chacun avec 2 buts, le renaissant James Rodríguez (1 but et 5 passes décisives), Córdoba (2 buts, 1 passe), ainsi que les ailiers uruguayens Araujo (2 buts, 1 passe) et Pellistri (1 but, 1 passe), laisse présager un match riche en buts.

Si vous misez par exemple sur les deux équipes marquent lors d’Angleterre-Pays-Bas et Uruguay-Colombie dans un pari combiné, la cote atteindra

– 3,55 chez PMU qui vous offre votre 1er pari remboursé de 100€ en CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce combiné pour tenter de gagner 355€

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

40€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur ce combiné

Vous avez envie de parier sur ce combiné sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 40€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet avec le code SOFOOT10EURO ;

chez avec le code ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en bonus de 120€ (en utilisant le code RDJ) s’il est perdant avec Betclic

– Un 1er pari remboursé en bonus de 100€ s’il est perdant avec ParionsSport En Ligne

– 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Pronostic Pays-Bas Angleterre : Analyse, cotes et prono de la demi-finale de l’Euro 2024