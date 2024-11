Pronostic Uruguay Colombie : Analyse, cotes et prono du match éliminatoire de Coupe du monde

Uruguay et Colombie dos à dos

L’Uruguay et la Colombie sont respectivement 3e et 2e de ces éliminatoires pour le Mondial 2026. Lors de la dernière Copa América, la sélection uruguayenne s’est hissée en demi-finales où elle s’est inclinée contre la Colombie. Finalement, les hommes de Bielsa ont décroché la 3e place en dominant le Canada (2-3). Lors des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026, la Celeste a très bien démarré en dominant notamment le Brésil et l’Argentine. Finalement, l’échec en Copa América a été le début d’un passage délicat. En effet, les Uruguayens ont signé 3 nuls face au Paraguay, le Venezuela, l’Équateur pour un revers contre le Pérou. Cette baisse de régime coïncide avec les déclarations du néo-retraité Luis Suárez, critique sur Marcelo Bielsa. Depuis que la star uruguayenne a fait part de ses véhémences, la Celeste souffre en matière de résultats. Au niveau de l’effectif, l’Uruguay compte sur Nunez, Ugarte, De Arrascaeta, Giménez ou Valverde. Cette rencontre s’annonce électrique car des heurts avaient marqué la demi-finale de Copa América.

En face, la Colombie fut toute proche de remporter la dernière Copa América mais a buté sur l’Argentine. Cette performance confirme les actuelles bonnes dispositions des Cafeteros. Lors de ces éliminatoires, la sélection colombienne affiche 3 points de retard sur le leader argentin. Lors du dernier rassemblement, les Colombiens ont perdu à la surprise générale contre la Bolivie (1-0). En revanche, la Colombie a été très performante contre le Chili (4-0). Le revers concédé contre la Verde est le seul de ces éliminatoires pour le Mondial 2026. Pour ce rassemblement, Nestor Lorenzo a décidé de s’appuyer sur Ospina, Sánchez, Arias, Mina, le capitaine Rodríguez et Luis Díaz. Révélation de cette entame de saison, Jhon Durán est une pépite qui devrait devenir l’un des meilleurs attaquants mondiaux. Dans cette opposition entre sélections assez proches, l’Uruguay et la Colombie devraient se quitter sur un match nul.

Enquête ouverte après les incidents d’Uruguay-Colombie