Lorient met une baffe à Lille

Lorient 4-1 Lille

Buts : Abergel (9e), Ponceau (11e), Faivre (62e) et Le Goff (68e) pour les Merlus // David (56e) pour les Dogues

La pêche est bonne au Moustoir.

À la maison, Lorient n’a fait qu’une bouchée de Lille (4-1), totalement dépassé trois jours après son court succès contre Rijeka en barrages de Ligue Europa Conférence. En deux minutes chrono, le LOSC a pris l’eau et deux pions coup sur coup. Le premier a été servi sur un plateau par Lucas Chevalier, coupable d’une mauvaise relance dans les pieds d’Ignacio Miramón, surpris par le pressing de Laurent Abergel, qui s’en est allé ajuster le portier nordiste (1-0, 9e). Dans la foulée, Siriné Doucouré a décalé Julien Ponceau dans la surface, et le Merlu a envoyé une sacoche du pied gauche pour faire de nouveau exploser le Moustoir (2-0, 11e). La tête dans le seau, les Lillois n’ont pas su se révolter, et Paulo Fonseca a employé les grands moyens en dégainant deux changements quelques minutes avant la pause (Rémy Cabella et Angel Gomes) pour secouer son équipe.

Bingo ? On aurait pu le penser quand Jonathan David a conclu un joli mouvement lillois pour relancer le suspense (2-1, 56e). Celui-ci a cependant été de courte durée, puisque Romain Faivre a signé un geste génial en sautant sur une longue ouverture de Théo Le Bris pour déposer un lob magnifique au-dessus du pauvre Chevalier (3-1, 62e). Un naufrage défensif lillois confirmé par un quatrième but inscrit par Vincent Le Goff, à l’affût d’un ballon repoussé par le gardien des Dogues devant Le Bris pour mettre définitivement les Merlus à l’abri (4-1, 68e). L’addition aurait même pu être encore plus salée si Eli Junior Kroupi, le fils de, n’avait pas été signalé en légère position de hors-jeu après avoir glissé le cuir au fond des filets. Une avance suffisante pour gérer la fin de partie et laisser Yvon Mvogo sortir une belle parade sur un pétard de Cabella. Lorient reste invaincu et signe sa première victoire de la saison, quand Lille peut quitter la Bretagne avec quelques maux de tête.

Tous les Indice UEFix seront derrière les Dogues cette semaine, pas d’inquiétude.

Lorient (3-4-2-1) : Mvogo – F. Mendy, Laporte, Talbi – Kalulu, Abergel, Ponceau (Makengo, 59e), Le Goff – Faivre (Mvuka, 76e), Pagis (Le Bris, 59e) – Doucouré (Kroupi Jr, 59e). Entraîneur : Régis Le Bris.

Lille (4-2-3-1) : Chevalier – Tiago Santos, Yoro, Dakité, Ismaily (Gudmundsson, 84e) – André, Miramon (Gomes, 40e) – Zhegrova, Yazıcı, Haraldsson (Cabella, 40e) – David. Entraîneur : Paulo Fonseca.

